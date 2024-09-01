سياسة | عربي | فلسطين

آلية إسرائيلية تدهس جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال- (فيديو)

1 - سبتمبر - 2024

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جنين- فلسطين: أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، آليه عسكرية إسرائيلية تدهس جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ولليوم الخامس على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء جوي كثيف أوسع عملية عسكرية في شمالي الضفة منذ عملية “السور الواقي” عام 2002.
وفي المقطع المصور تظهر آليتان عسكريتان من نوع “النمر” وسط دمار أحدثته الآليات في شوارع الحي الشرقي من جنين، ثم تدهس إحدى الآليتين قدمي جثمان مسن فلسطيني ملقى على الأرض.
وتداول ناشطون الفيديو بصورة واسعة، ونددوا بفظاعة المشهد، ووصفوا ما حدث بأنه يشبه ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك اليوم، يشن جيش الاحتلال بدعم أمريكي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
ويعود الجثمان للفلسطيني توفيق قنديل (82 عاما) من سكان الحي الشرقي في جنين، واستشهد الجمعة الماضي.
وقال شهود عيان، إن العجوز مصاب بـ”ألزهايمر”، وتُرك على الأرض لعدة ساعات؛ إذ منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من نقل جثمانه.


وفي حينه، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع شهيد في منطقة الحي الشرقي في جنين”.
وأضافت أن “قوات الاحتلال تطلق النار على سيارات الإسعاف، التي تعاملت مع نقل شهيد، وسيارة و(طقم) إسعاف آخر لنقل إصابة في جنين”.
ومنذ منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم.
أما في جنين، فلا تزال العمليات مستمرة، بل ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين.
وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم؛ ما تسبب باستشهاد679 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و600، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

(وكالات)

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  1. يقول DANIEL GALVAN:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 5:45 م

    مشهد يبكي الحجر
    حسبي الله ونعم الوكيل في كل من طبع ووضع يده في يد الكيان الغاصب وفي كل من وصف المقاومة بالإرهاب
    الخزي والعار سيلاحقكم إلى يوم الدين

    رد
  2. يقول Dr Arabi:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 5:56 م

    اللهم انتقم من الصهاينة ومن كل من أغمض عينيه عن أفعالهم .

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 8:31 م

    ” وقال شهود عيان، إن العجوز مصاب بـ”ألزهايمر”، وتُرك على الأرض لعدة ساعات؛ إذ منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من نقل جثمانه. ” إهـ
    جعله الله من الشهداء ,
    وانتقم من هؤلاء المجرمين !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  4. يقول Dina:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 9:01 م

    اللهم شتت شملهم وجمعهم واكتب عليهم الشتات إلى يوم الدين

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  5. يقول Abdo:
    سبتمبر 2, 2024 الساعة 7:45 ص

    إذلال ما بعده إذلال للعرب والمسلمين ومع كل هذا غهم يهرولون نحو التطبيع

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  6. يقول القوة الضاربة 💪:
    سبتمبر 2, 2024 الساعة 10:57 ص

    العرب يملكون قوة ضاربة ويمكنهم ضرب إسرائيل💪 لكن أعتقد أن القوة الضاربة تُستعمَل فقط ضد الشعب أو ضد الجيران💪

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  7. يقول alaa:
    سبتمبر 2, 2024 الساعة 2:03 م

    لقد شاهد العالم اجمع القاسيه قلوبهم الذين يقتلون الانسان بكل وحشية امام العالم ولا يخافون ربهم الذي خلقهم ولا البشرية جمعاء –حسبنا الله ونعم الوكيل

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