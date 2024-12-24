منوعات | أبيض و أسود

آلية لجيش الاحتلال تزرع برميلا متفجرا بجانب مستشفى في قطاع غزة- (شاهد)

24 - ديسمبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، فيديو لآلية إسرائيلية، تضع برميلا متفجرا، بجانب مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

ويستخدم جيش الاحتلال هذه البراميل المتفجرة في نسف أحياء كاملة بمدن قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 2:03 م

    إنه الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين فأين هي العدالة الإلهية يارب العالمين فقد طفح الكيل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 2:04 م

    هه عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 تفعل فعلها وتعربد بأرواح الألاف من الفلسطينيين في غزة العزة والعالم كله لا يحرك ساكنا لإيقاف الإجرام الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 2:06 م

    اللهم عجل بتفجير عصابة تل أبيب يا حبيب وعصابة واشنطن الصهيونية البغيضة الحقيرة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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