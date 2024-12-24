آلية لجيش الاحتلال تزرع برميلا متفجرا بجانب مستشفى في قطاع غزة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
تداولت حسابات على مواقع التواصل، فيديو لآلية إسرائيلية، تضع برميلا متفجرا، بجانب مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
ويستخدم جيش الاحتلال هذه البراميل المتفجرة في نسف أحياء كاملة بمدن قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.
فيديو جديد ويعتبر أول فيديو لهذه الروبوتات وهى ترزع البراميل المتفجرة بجانب مستشفى كمال عدوان
هذه البراميل مسحت مربعات سكنية كاملة عن الوجود https://t.co/bgeHnHnqTE pic.twitter.com/1k5aUAmPmq
— محمد سعيد 🇵🇸 (@MhmedPs) December 23, 2024
إنه الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين فأين هي العدالة الإلهية يارب العالمين فقد طفح الكيل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
هه عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 تفعل فعلها وتعربد بأرواح الألاف من الفلسطينيين في غزة العزة والعالم كله لا يحرك ساكنا لإيقاف الإجرام الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
اللهم عجل بتفجير عصابة تل أبيب يا حبيب وعصابة واشنطن الصهيونية البغيضة الحقيرة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥