آلية لجيش الاحتلال تزرع برميلا متفجرا بجانب مستشفى في قطاع غزة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، فيديو لآلية إسرائيلية، تضع برميلا متفجرا، بجانب مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

ويستخدم جيش الاحتلال هذه البراميل المتفجرة في نسف أحياء كاملة بمدن قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.