آمال رمزي تفجّر مفاجأة حول زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني- (فيديو)

القاهرة: “القدس العربي”:

حلّت الفنانة المصرية آمال رمزي ضيفة على برنامج “مساء الياسمين”، الذي تقدمه ياسمين الخطيب على قناة الشمس، حيث تحدثت عن كواليس خاصة من حياتها الفنية والشخصية، وعلاقتها بعدد من رموز الفن، وعلى رأسهم الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، حيث فجّرت مفاجأة عن قصة زواجهما.

وصفت آمال رمزي، سعاد حسني بأنها كانت صديقة مقربة لها، مشيرة إلى أن سعاد كانت تحرص على التواصل الدائم معها، وقالت: “كانت تسأل عليّ لما أغيب، وتقول لي: “انت فين؟”، وكانت تختار معايا اللبس اللي أظهر بيه في أدواري.

وفجّرت آمال رمزي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ سرًا، وقالت: شفتهم مع بعض مرتين، مرة كانوا بيتكلموا، والمرة الثانية كنت عندهم في بيتهم، وعلاقتهم كانت جميلة جدًا. سعاد كانت بتسيب التصوير وتروح له المونتاج علشان تشوف شغله”.

وأوضحت أن الإعلامي مفيد فوزي كان سبب معرفة كثيرين بعلاقتهما، قائلة: “فضل وراهم لحد ما عرف إنهم متزوجين، بس هما ماكانوش حابين يعلنوا”.

كما كشفت رمزي عن زواج آخر في حياة سعاد حسني لم يكن معروفًا، قائلة: “سعاد تزوجت المخرج صلاح كريم، وده كان زواج مش معروف وقتها”.

وعن علاقاتها بزميلاتها الفنانات، أوضحت رمزي أنها كانت قريبة من ميرفت أمين ونجلاء فتحي، وأضافت: “أنا السبب في خطف نور الشريف من نجلاء وتزوجته”.