آية الله خامنئي: تجري معاقبة النظام في إسرائيل ـ (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم نشره بينما أطلقت طهران عشرات الطائرات المسيرة صوب إسرائيل في هجوم انتقامي متوقع على نطاق واسع، إنه ستتم معاقبة إسرائيل.

وجاء في منشور الزعيم الديني، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مساء اليوم: “ستتم معاقبة النظام الشرير”.

مستشار خامنئي: الحرب النفسية أكثر تأثيرا على إسرائيل من الحرب ذاتها

من جانبه، ذكر اللواء يحيى رحيم صفوي، مساعد وكبير مستشاري المرشد الإيراني، السبت، أنّ الحرب النفسية على إسرائيل أكثر تأثيراً من الحرب ذاتها. جاء ذلك خلال كلمة لصفوي في مراسم تأبين اللواء محمد رضا زاهدي، الذي قتل إثر هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في مدينة أصفهان.

وقال صفوي: “الصهاينة في حالة من الذعر والتأهب منذ أسبوع. أوقفوا الهجوم العسكري على رفح. ولا يمكنهم التنبؤ بما تريد إيران أن تفعله”.

وأشار إلى أن إسرائيل وداعميها يتوقعون هجمات من إيران كل ليلة.

وقال صفوي: “هذه الحرب النفسية والإعلامية والسياسية مخيفة بالنسبة لهم أكثر من الحرب نفسها، فهم يتوقعون هجمات كل ليلة والعديد منهم يهربون ويلجأون إلى الملاجئ”.

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 13, 2024