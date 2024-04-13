آية الله خامنئي: تجري معاقبة النظام في إسرائيل ـ (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم نشره بينما أطلقت طهران عشرات الطائرات المسيرة صوب إسرائيل في هجوم انتقامي متوقع على نطاق واسع، إنه ستتم معاقبة إسرائيل.
رژیم خبیث تنبیه خواهد شد pic.twitter.com/yYwz3nTal3
— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) April 13, 2024
وجاء في منشور الزعيم الديني، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مساء اليوم: “ستتم معاقبة النظام الشرير”.
مستشار خامنئي: الحرب النفسية أكثر تأثيرا على إسرائيل من الحرب ذاتها
من جانبه، ذكر اللواء يحيى رحيم صفوي، مساعد وكبير مستشاري المرشد الإيراني، السبت، أنّ الحرب النفسية على إسرائيل أكثر تأثيراً من الحرب ذاتها. جاء ذلك خلال كلمة لصفوي في مراسم تأبين اللواء محمد رضا زاهدي، الذي قتل إثر هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في مدينة أصفهان.
وقال صفوي: “الصهاينة في حالة من الذعر والتأهب منذ أسبوع. أوقفوا الهجوم العسكري على رفح. ولا يمكنهم التنبؤ بما تريد إيران أن تفعله”.
وأشار إلى أن إسرائيل وداعميها يتوقعون هجمات من إيران كل ليلة.
وقال صفوي: “هذه الحرب النفسية والإعلامية والسياسية مخيفة بالنسبة لهم أكثر من الحرب نفسها، فهم يتوقعون هجمات كل ليلة والعديد منهم يهربون ويلجأون إلى الملاجئ”.
The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI
— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 13, 2024
وهذا الاقتباس من خطاب أدلى به يوم الأربعاء الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من يوم الأحد بالتوقيت المحلي، إن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات نحو إسرائيل، منذ يوم السبت.
وأحجم الجيش عن تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن هناك صواريخ كروز أيضا ضمن الوابل.
(وكالات)
نعلة الله عليكم تضحكون على أنفسكم هذه مسرحية من إخراج أمريكا الهجوم يقع بعد مشاورات بين الأطراف الثلاتة وقته و مكان القصف وردة الفعل كذالك ستكون بعد الإتفاق بين الأطراف الثلاتة والهدف مشتركا هو ضرب السنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية الله خامنئي: تجري معاقبة النظام في إسرائيل عام 1973 قررت إخراج مسرحية مع بعض الأصدقاء الذين حضروا إلى اليونان للسياحة اعتماد علي في تأمين المسكن والعدد 7 وأنا الثامن المهم قمت ب الإخراج والتمثيل مع باقي الأصدقاء وكانت عبارة عن ضحك متواصل وأرسلتها إلى والدي وكانت مسجلة على 6 شرائط وباعتراف أبي أنى تفوقت على نجيب الريحاني. إذا أوكلت لي إيران إخراج مسرحية ضرب أو الانتقام من إسرائيل لان أتمكن من إضحاك العالم أكثر مما أخرجت إيران وإسرائيل وأمريكا والغرب مسرحية الانتقام من إسرائيل. إذ لم تستحي افعل ما شئيت. حسبي الله ونعم الوكيل.
ومازال كثير من المغفلين والثوريين الدينيين يصدقون هذه الظاهرة الصوتية..مسيرة واحدة نفذت من الدفاعات أصابت موقع وهمي فيه هياكل خشبية وحسب التنسيق مع الصهاينة. قلنا ونشرنا من اول يوم هنا وفي مواقع التواصل انهم حلفاء حلف مقدس منذ قورش إلى وقت الملحمة الكبرى. وقلنا تحديدا ان القصف سيكون منسق ومحدد ومعلوم الوقت والزمان والمكان وانه سيكون على هياكل خشبية. صرح المحلل السياسي المتحصص بالميليشيات والعصابات الثورية الشهيد المغدور الدكتور هشام الهاشمي بعد قصف عين الأسد ان اسلحة إيرانية تافهة وليست سوى مفرقعات صوتية مصنوعة في هياكل من الصفيح الصديء.
من يقول مسرحية، نقول له قل لاي نظام سلطوي عربي خنوع ان يقوم بما قامت به ابران المسلمة. هل لديه القدرة حتى على ارسال جنوده ال حدوده حتى يخبر اسرائيل بالعدد والعدة ونوعية الاسلحة وينتظر موافقة الصهاينة