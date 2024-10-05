آيتن عامر تثير الجدل برسالة غامضة- (تدوينة)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة المصرية آيتن عامر عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً أثارت به الجدل بحديثها عن “نكران العشرة والخبز والملح” من دون أن تحدّد الشخص الذي تتحدّث عنه.

وكتبت آيتن قائلةً: “ده أكيد كان عيش وبرسيم مستحيل يكون عيش وملح”، مما أثار فضول متابعيها لمعرفة مَن المقصود بهذا المنشور، وما الذي دفعها لكتابته.

يُذكر أن آيتن عامر يُعرض لها حالياً فيلم “عنب”، قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور، كما انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل “الحلنجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب ويُعرض في رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.