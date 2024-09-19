كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نجمع معلومات عن انفجار أجهزة اتصال لآيكوم في لبنان

طوكيو: قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عندما سُئل عن الانفجارات التي وقعت في لبنان إنه على علم بالتقارير المتعلقة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لشركة آيكوم وإن الحكومة تجمع المعلومات.
وقالت شركة آيكوم اليابانية إنها تجري تحقيقا في الحقائق المحيطة بالتقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية للإرسال والاستقبال تحمل شعار الشركة في لبنان.
وأوضحت بأنها ستنشر المعلومات المحدثة فور توافرها على موقعها الإلكتروني.
(رويترز)
الاسرائيلين سببوا مشاكل في العالم كله هذا الكيان الصهيوني يجب أن يزول
عليهم مقضات الشركات واخد تعويضات، وعلي الدول العربية والإسلامية مقاطعة هته الشركات لتصل الرسالة ومفادها ان الصهاينة وضعوكم في ورطة وجعلو سمعتكم وبلدانكم في الحضيض والشكوك
الدول العربية والاسلامية محكومة بملوك ورؤساء لهم رأي مغاير.
إسرائيل متخصصة في التجسس وقد نجحت في إختراق إيران و المنظمات التابعة لها ونجحت في قتل العديد من القيادات الإسلامية.