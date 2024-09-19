كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نجمع معلومات عن انفجار أجهزة اتصال لآيكوم في لبنان

طوكيو: قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عندما سُئل عن الانفجارات التي وقعت في لبنان إنه على علم بالتقارير المتعلقة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لشركة آيكوم وإن الحكومة تجمع المعلومات.

وقالت شركة آيكوم اليابانية إنها تجري تحقيقا في الحقائق المحيطة بالتقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية للإرسال والاستقبال تحمل شعار الشركة في لبنان.

وأوضحت بأنها ستنشر المعلومات المحدثة فور توافرها على موقعها الإلكتروني.

(رويترز)