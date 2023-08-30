رياضة | كرة قدم عالمية

آينتراخت فرانكفورت يضم الجزائري فارس شايبي من تولوز

منذ 48 دقيقة

حجم الخط
0

فرانكفورت: أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط الجزائري فارس شايبي من تولوز حامل لقب كأس فرنسا.

ووقع شايبي (20 عاما) عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2028.

وسجل شايبي ثمانية أهداف خلال 41 مباراة مع تولوز في الموسم الماضي، وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الجزائري في وقت سابق من العام الجاري.

وجرى تقدير قيمة الصفقة بمبلغ عشرة ملايين يورو (10.8 مليون دولار).

وقال تيمو هاردونغ، مدير الكرة بنادي آينتراخت: “بضم فارس شايبي، نكون قد تعاقدنا مع لاعب صغير في السن وقادر على التطور، ومع ذلك، اكتسب بالفعل الكثير من الخبرة على المستويين المحلي والدولي”.

وأضاف: “يمكنه اللعب في عدة مراكز في الهجوم، ويتمتع بإمكانيات ستعزز من أدائنا”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تراب يأمل في أن يصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني
5 - مارس - 2023
توتنهام يتعادل مع سبورتنغ لشبونة وفرانكفورت يهزم مارسيليا بدوري أبطال أوروبا
26 - أكتوبر - 2022
سبورتنغ لشبونة يقسو على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية في دوري الأبطال
7 - سبتمبر - 2022
بايرن يقسو على بوخوم وينفرد بصدارة البوندسليغا
21 - أغسطس - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية