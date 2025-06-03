أبرزها كلمات بالعبرية.. مجموعة أدبية نادرة تضم مخطوطات أصلية لفرانز كافكا للبيع في باريس 

باريس: يطرح هاوٍ لجمع الكتب في باريس مجموعة غنية ونادرة من القطع المتعلّقة بفرانز كافكا، أبرزها كلمات بالعبرية كتبها الأديب التشيكي.

أمضى كافكا سنواتٍ في تعلّم العبرية، من عام 1917 حتى وفاته سنة 1924، وكان قد فكّر في مغادرة مسقط رأسه براغ للعيش في فلسطين. وفي عام 1919، تدرب على قواعد اللغة خلال تحضيره لقصته “تقرير لأكاديمية”.

تُعرض هذه النسخة للبيع بسعر 90 ألف يورو، وهي الأغلى بين القطع المعروضة في معرض الكتب النادرة والفنون التصويرية في باريس، المقرر من 13 إلى 15 يونيو/حزيران.

يعرض تييري بوشيه مجموعته للبيع بعد أن جمعها بصبرٍ على مدار نحو أربعين عامًا، وقد أوكل مهمة البيع إلى مكتبة “فوسترول” في باريس.

وقال بائع الكتب كريستوف شامبيون: “هذه المجموعة استثنائية. وأرى أنها تضاهي مجموعة بريون ميتشل في قسم اللغة الألمانية، لكنها تتفوق من حيث الترجمات والرسوم التوضيحية والتجليد”.

في براغ الشيوعية

بريون ميتشل (82 عامًا) أكاديمي أمريكي ومترجم عن الألمانية. ويُعدّ كتالوغ مزاده لأعمال كافكا، الذي نُشر في بوسطن عام 1997، مرجعًا للمتخصصين في أعمال مؤلف “المسخ”.

أمضى كافكا سنواتٍ في تعلّم العبرية، من عام 1917 حتى وفاته سنة 1924، وكان قد فكّر في مغادرة مسقط رأسه براغ للعيش في فلسطين

أما تييري بوشيه (71 عامًا) فهو جراح وعاشق للكتب، وقد استعان ببعض من أمهر مُجلّدي الكتب في عصرنا.

يوضح بوشيه في مقدمة الكتالوغ: “انجذبتُ إلى قصص كافكا خلال دراستي للطب في سبعينيات القرن الماضي، وإلى الفكر بعد رحلة إلى براغ الشيوعية آنذاك”. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قرر أن يركز جهوده على كافكا فقط.

تتراوح أسعار 427 قطعة في مجموعته بين 20 و90 ألف يورو.

ويحمل المجلدان الأعلى سعرًا في المجموعة توقيعين بخط يد كافكا، الكاتب الذي يُعدّ من رواد أدب القرن العشرين، والذي لم تُبع الكثير من كتبه خلال حياته، ومن هنا ندرة توقيعه.

توجد نسخٌ تجريبية من كتاب “تقرير لأكاديمية” مملوءة بأفعال بالعبرية. كما توجد طبعة أولى من كتاب “في مستعمرة العقاب” (أُصدرت منها ألف نسخة في لايبزيغ عام 1919) عليها إهداء جاء فيه: “Für Oskar” (إلى أوسكار)، في إشارة إلى صديقه الكاتب أوسكار باوم.

طبعات أصلية

بيعت رسالتان من كافكا، إحداهما إلى صديقه روبرت كلوبستوك عام 1921، والأخرى إلى الممثل لودفيغ هاردت عام 1924، مقابل 20 ألف يورو و30 ألف يورو على التوالي.

حتى الطبعات الأولى غير الموقعة تحظى بقيمة عالية جدًا.

وتُعرض مجموعة تضم “الوقّاد” و”المسخ” و”الحكم” (أعوام 1913 و1915 و1916) بسعر 30 ألف يورو.

أما مجموعة “فنان جوع” (صدرت منها 3000 نسخة عام 1924)، وهي مجموعة قصصية قصيرة كان كافكا يعمل عليها عند وفاته عن عمر يناهز الأربعين، فتُعرض بسعر 20 ألف يورو.

وأخيرًا، يُبدي جامع الأعمال اهتمامًا بالغًا بأعمال المترجم الفرنسي ألكسندر فيالات (1901–1971)، الذي ساهم في شهرة أعمال كافكا على الصعيد العالمي.

تُعرض مجموعة موقعة من فيالات، قائمة على مراسلاته مع المترجمة التشيكية ميلينا ييسينسكا، بسعر 50 ألف يورو، في أربعة مجلدات. وتشمل هذه المجموعة المخطوطة الكاملة (279 صفحة سوداء مكتوبة بالريشة)، وترجمة “رسائل إلى ميلينا” (1956 بالفرنسية)، والمخطوطة الطباعية، ومجموعة من الوثائق المرتبطة بهذه المراسلات، و13 صفحة من “ملاحظات عن كافكا”.

(أ ف ب)