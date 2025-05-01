أبرز القادة الروحيين الدروز في سوريا يطالب بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم”

دمشق: طالب رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، الخميس، بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم” في سوريا، مندداً بـ”هجمة إبادة غير مبررة” ضد أبناء طائفته، على خلفية اشتباكات ذات طابع طائفي في منطقتين يقطنهما دروز.

ووصف الهجري، الذي يعد أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، في بيان، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق بـ “هجمة إبادة غير مبررة” ضد “آمنين في بيوتهم”.

وقال إن “القتل الجماعي الممنهج” يتطلب “وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري”.

(أ ف ب)