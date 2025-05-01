سياسة | عربي | سوريا

أبرز القادة الروحيين الدروز في سوريا يطالب بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم”

منذ 7 دقائق

الشيخ حكمت الهجري

حجم الخط
0

دمشق: طالب رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، الخميس، بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم” في سوريا، مندداً بـ”هجمة إبادة غير مبررة” ضد أبناء طائفته، على خلفية اشتباكات ذات طابع طائفي في منطقتين يقطنهما دروز.

ووصف الهجري، الذي يعد أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، في بيان، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق بـ “هجمة إبادة غير مبررة” ضد “آمنين في بيوتهم”.

وقال إن “القتل الجماعي الممنهج” يتطلب “وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مقتل 15 مقاتلاً درزياً في “كمين” على طريق السويداء- دمشق
منذ 47 دقيقة
هدوء حذر بعد اشتباكات عنيفة في جنوب سوريا
منذ 3 ساعات
جنبلاط يحذّر من “توريط الدروز في حرب ضد المسلمين” ويعلن نجاح وساطة لوقف إطلاق النار قرب دمشق
منذ 18 ساعة
دمشق.. قوات أمنية تدخل أشرفية صحنايا لاستعادة الاستقرار- (تدوينة)
منذ 19 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية