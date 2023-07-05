أبرز 9 اقتحامات إسرائيلية للمدن الفلسطينية منذ مارس 2022

غزة- نور أبو عيشة: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اقتحاماته لمدن الضفة الغربية والتي زادت حدتها منذ مارس/ آذار 2022 لاعتقال وتصفية فلسطينيين ينشطون في أعمال مقاومة للاحتلال حيث بلغت تسعة اقتحامات في تلك الفترة.

وكانت تقارير أُممية قد قالت إنه منذ عام 2022 تزايد استخدام القوة المفرطة والعنف من قبل جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة، حيث تزامن ذلك مع تكثيف الاقتحامات للمدن.

كان آخر هذه الاقتحامات العملية العسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.

هذه الاقتحامات في الكثير من المرات، كانت تليها ردود فعل فلسطينية بتنفيذ عمليات ضد قوات من الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين.

وردا على اقتحام جنين الأخير، نفّذ فلسطيني الثلاثاء عملية دهس في تل أبيب أسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين بينهم 3 في حالة الخطر.

ورصدت الأناضول منذ عام 2022 تنفيذ الجيش الإسرائيلي لـ9 اقتحامات كانت الأبرز والأوسع خلال تلك الفترة والردود الفلسطينية عليها، وفيما يلي تسلسل زمني لها:

عام 2022

1- 15 مارس/ آذار: اقتحام مخيمي قلنديا شمالي القدس وبلاطة شمالي الضفة.

الرد الفلسطيني في 22 مارس: عملية طعن ودهس في النقب أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، وفي 27 مارس: إطلاق نار وسط الخضيرة (داخل إسرائيل) أسفر عن مقتل جنديين، وفي 30 مارس: إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين.

2- 7 أكتوبر/ تشرين الأول: حصار مخيم شعفاط شمالي القدس.

– الرد الفلسطيني في 12 أكتوبر بعمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال ومستوطنين في الضفة، أدت إحداها لمقتل جندي إسرائيلي.

3- 12 أكتوبر: اقتحام واسع وحصار لمدينة نابلس.

– الرد الفلسطيني: في 16 أكتوبر إلقاء قنبلة يدوية قالت “عرين الأسود” إنها أسفرت عن إصابات في الجيش الإسرائيلي، ثم ألحقت ذلك بإطلاق الرصاص، دون وجود تأكيد من الجيش بوقوع إصابات.

عام 2023

1- 26 يناير/ كانون الثاني: اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة.

– الرد الفلسطيني في 27 يناير: إطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين.

2- 6 فبراير/ شباط: اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا شرقي الضفة.

– الرد الفلسطيني في 10 فبراير: عملية دهس قرب مستوطنة شمالي القدس أسفرت عن مقتل مستوطنين، تلاها بثلاثة أيام مقتل جندي إسرائيلي بعملية طعن بالقدس.

3- 22 فبراير: اقتحام مدينة نابلس بشكل واسع.

-الرد الفلسطيني في 26 فبراير: إطلاق نار أدى لمقتل مستوطنين، تلاها بيوم عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن يحمل الجنسية قرب أريحا.

4- 7 مارس: اقتحام مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس.

– الرد الفلسطيني في 9 مارس: إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن مقتل إسرائيلي.

5- 5 أبريل/ نيسان: اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين.

– الرد الفلسطيني في 7 أبريل: إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 مستوطِنات، وفي ذات اليوم تنفيذ عملية دهس في تل أبيب أدت لمقتل إسرائيلي.

6- 19 يونيو/ حزيران: اقتحام مخيم جنين.

– الرد الفلسطيني في 20 يونيو: إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين قرب مستوطنة وسط الضفة.

(الأناضول)