أبطال أوروبا: بايرن يتأهل لدور الستة عشر وفوز مثير لكوبنهاغن على مانشستر يونايتد

كوبنهاغن: حقق كوبنهاغن الدنماركي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 4 3/، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع كوبنهاغن رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن جلطة سراي التركي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة عن طريق راسموس هويلوند، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 23.

ونجح كوبنهاغن في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق محمد اليونسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك زميله دييجو جونكالفيس التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 69 سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، لكن كوبنهاجن نجح في تسجيل هدفين عن طريق كلا من لوكاس ليراجير وروني بردجي في الدقيقتين 83 و87.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بايرن ميونخ على ضيفه جالطة سراي التركي 1/1.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل للدور المقبل بالعلامة الكاملة.

وتقدم هاري كين لبايرن في الدقيقة 80، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وفي الدقيقةالثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سيدريك باكامبو الهدف الوحيد لجالطة سراي.

(د ب أ)