أبطال الجزائر في الأولمبياد يعودون للبلاد- (صور وفيديو)

الجزائر: عادت البعثة الرياضية الجزائرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، اليوم الإثنين، إلى البلاد.

وكان في استقبال البعثة التي ضمت الرياضيين الثلاثة المتوجين وهم الملاكمة إيمان خليف، ولاعبة الجمباز كايليا نمور (ميدالية ذهبية)، والمتسابق جمال سجاتي (برونزية سباق 800 متر)، وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، ومسؤولو الرياضة العسكرية.

شاهد لقاء البطلة إيمان خليف والبطل جمال سجاتي بآبائهم في القاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي 🥹❤❤🇩🇿 pic.twitter.com/a4p61x2hZW — Dz News TV ديزاد نيوز (@dznews_tv) August 12, 2024

وعادلت الجزائر في ألعاب باريس، أفضل إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، والتي كانت حققتها في دورة أتلانتا 1996، عندما فازت بذهبيتين وبرونزية واحدة.

(د ب أ)