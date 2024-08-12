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أبطال الجزائر في الأولمبياد يعودون للبلاد- (صور وفيديو)

12 - أغسطس - 2024

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الجزائر: عادت البعثة الرياضية الجزائرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، اليوم الإثنين، إلى البلاد.

وكان في استقبال البعثة التي ضمت الرياضيين الثلاثة المتوجين وهم الملاكمة إيمان خليف، ولاعبة الجمباز كايليا نمور (ميدالية ذهبية)، والمتسابق جمال سجاتي (برونزية سباق 800 متر)، وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، ومسؤولو الرياضة العسكرية.

وعادلت الجزائر في ألعاب باريس، أفضل إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، والتي كانت حققتها في دورة أتلانتا 1996، عندما فازت بذهبيتين وبرونزية واحدة.

(د ب أ)

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  1. يقول غزاوي:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 6:13 م

    مجرد تساؤل.
    لماذا أبغض الرياضة !!!؟؟؟
    سبق وأن قلت أني لست من هواة الرياضة ولا من متابعيها. وأذهب أحيانا إلى بغضها، وهذا الاستقبال لهؤلاء الرياضيين أحد أسباب موقفي منها.
    ولا يفتوني أن أذكر بما حصل لإيمان خليف نفسها، التي وصلت قضيتها إلى خلاف في مجلس الأمن بين حليفين (الجزائر وروسيا)، وما حصل بين الجزائر ومصر سنة 2009 عقبة مباراة “أم درمان” في السودان بين شقيقين (الجزائر ومصر). حيث لم يتردد حسني مبارك في ترأس اجتماع لمجلس الأعلى الأمن لأول مرة في عهده.
    بغضي ليس على هؤلاء الرياضيين ولا على استقبالهم بهذه الحفاوة، إنما بغضي على المسؤولين الذين حَرموا نوابغ الجزائر في العِلم والتكنولوجيا من هكذا استقبال، وهم آمالها الوحيد من لإخراجها من التخلف الاقتصادي والجهل التكنولوجي.
    منذ أيام فاز أطفال جزائريون بالميدالية الأولمبية في الرياضيات في بريطانيا، وتبعه فوز بالميدالية الذهبية في كوريا الجنوبية في مجال الروبوتيك، والسواد الأعظم من الجزائريين لم يسمع بهم، ومر عليهم فوزهم مرور الكرام.
    وهم الذين قال فيه بن باديس ما نصه:
    يا نَشْءُ أنت رجاؤنا * * * وبك الصباح قد اقترب
    خذ للحياة سلاحها * * * وخض الخطوب ولا تهب
    ولا أظنه يقصد ب، “النَشْءُ” الذي يحصد الميداليات.

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  2. يقول محمد الجزائري:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 8:52 م

    إلى أخينا غزاوي: شكرا لك على اهتمامك بشؤون الجزائر ومرحبا بك أخا للجزائريين، لكن وجب بكل أخوة أن ألفت انتباهك بكل لطف أنّ النابغة الجزائري “عبد العالي دراش” الذي تحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن تم تكريمه مؤخرا من طرف الرئيس الجزائري بمناسبة حفل تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وحفل التكريم متاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن الاطلاع عليه؛ كما تم الاحتفاء كذلك مؤخرا بالتلاميذ المتفوقين في مسابقة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي بكوريا الجنوبية. ومهما يكن من أمر فأنا أتفق معك يا سيد غزاوي في ضرورة إفراد مكانة خاصة للمتفوقين في شتى العلوم كأولوية.

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    1. يقول غزاوي:
      أغسطس 12, 2024 الساعة 11:49 م

      إلى الأخ محمد الجزائري
      تعليقي واضح، أنا أتكلم عن الإستقبال في المطار.

    2. يقول غزاوي:
      أغسطس 13, 2024 الساعة 6:49 ص

      إلى الأخ محمد الجزائري
      شكرا على تعقيبك، وتعليقي واضح، أنا أتكلم عن الاستقبال في المطار.

  3. يقول ريفي:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 9:52 م

    الرياضة هي شيء طيب وصحي وهادا الاستقبال ليحفز الشباب الصاعد لدخول عالم الرياضة لانه يجعلهم اصحاء ويقلل الضغط علي القطاع الصحي ويمنعهم من التدخين مثلا ،ويجعلهم صالحين في المجتمع فقد نصح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، ركوب الخيل والسباحة والنشاط والعمل

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    1. يقول غزاوي:
      أغسطس 13, 2024 الساعة 6:51 ص

      إلى الأخ ريفي
      هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمح بالملاكمة وتبادل اللكمات القاتلة، أو يسمح بكرة القدم لتأجيج الفتن بين الدول وبين الأفراد، ولاعبيها يباعون ويشترون كما تباع وتُشترى العبيد في سوق النخاسة، أو يسمح بعري النساء أمام الرجال.
      الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصد بحديثه، النشاطات التي تنفع ويُحتاج إليها في الحروب.
      ثانيا، الرياضة التي تتكلم عنها في تعليقك موجودة في المنهاج المدرسي الجزائري، ويمكن ممارستها في البيوت وفي الشوارع وفي الحدائق والشواطئ والغابات، والنوادي.

  4. يقول samir:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 2:31 ص

    لماذا لم يحملو هؤلاء الابطال الكوفية الفلسطينية ليتذكر العالم مجازر اهل غزة الصامد

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    1. يقول إبراهيم:
      أغسطس 13, 2024 الساعة 9:43 ص

      ربما نسوا..او ربما لديهم تعليمات أن لا يفعلوا…ربما أشياء أخرى…..

    2. يقول غزاوي:
      أغسطس 13, 2024 الساعة 2:15 م

      إلى الأخ سمير
      مجرد تساؤل.
      لماذا حملوا الكوفية ولماذا تركوها !!!؟؟؟
      عندما حملوها ورفضوا منافسة الصهيانة قالوا متاجرة وهروب.
      وعندما لم يحملوها قالوا لماذا تركوها؟

  5. يقول aissa ziad:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 7:51 ص

    في الوقت الذي كان العالم يحتفل فيه باختتام فعاليات أولمبياد باريس قتل أبرياء على حين غرة وهم يؤدون صلاة الفجر في غزة
    و أنتهكت أعراض مسلمات في السودان وذبِّح أبرياء في أركان….

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  6. يقول مجرد حملة إنتخابية✌️✌️✌️:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 9:40 ص

    من حسن حظ هؤلاء الرياضيين أن الإنتخابات على الأبواب ولهذا السبب تم تكريمهم.✌️
    هناك العديد من الجزائريين العبقريين الذين لم يتم تكريمهم أبدا.✌️
    وهناك الآلاف من الشباب المكافحين الذين أكلهم السمك في البحر الأبيض المتوسط وهم يحاولون الوصول إلى فرنسا من أجل تحقيق أحلامهم.✌️
    الكلام كثير لكن السكوت أحسن✌️

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  7. يقول الأخ منير:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 4:06 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جميل ماخطته يمينك سيدى الغزاوى.
    صدق الله ومن اصدق من الله قيلا
    (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون)

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