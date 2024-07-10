أبل تهدف إلى شحن 10% إضافية من هواتف آيفون الجديدة

نيويورك: تهدف شركة أبل إلى شحن 90 مليون هاتف من فئة “آيفون 16” في النصف الثاني من العام الجاري، معتمدة على خدمات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلب على الطراز الجديد بعد مسار متزعزع في .2023

وقالت الشركة للموردين والشركاء إنها تستهدف نموا بنسبة نحو 10% في شحنات آيفون الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة، حسبما ذكر مصدر مطلع. وتم شحن نحو 81 مليون هاتف من طراز “آيفون 15 إس” في النصف الثاني من 2023، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصبحت الشركة واثقة في أن إضافة بعض خصائص منصة “آبل إنتليجنس” لهاتف “آيفون 16” ستساعد في تعزيز الطلب عند طرح الطراز للبيع في نهاية العام الجاري، بحسب مصادر مطلعة.

(د ب أ)