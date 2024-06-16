أبناء وريث العرش البريطاني وليام في رسالة عيد الأب: “نحبك يا أبي”- (تدوينة)

لندن: نشر أبناء وريث العرش البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت أميرة ويلز رسالة وصورا بمناسبة عيد الأب الأحد قائلين “نحبك يا أبي”.

وتظهر الصورة الأطفال الثلاثة؛ الأمير جورج (10 أعوام) والأميرة شارلوت (تسعة أعوام) والأمير لويس (ستةأعوام)، وهم يعانقون أبيهم على أحد الشواطئ. وتم التقاط الصورة من الخلف وهم جميعا ينظرون إلى البحر.

وكُتب في تعليق على الصورة بعد الإشارة إلى أن الأميرة كيت هي التي التقطتها “نحبك يا أبي. عيد أب سعيد” متبوعا بقلبين باللون الأحمر والأحرف الأولى من أسماء الأطفال الثلاثة.

View this post on Instagram A post shared by Catherine Princess of Wales (@katemiddletonprincessofwales)

وتم نشر الصورة بعد يوم من ظهور أميرة ويلز علانية للمرة الأولى منذ أن كشفت عن خضوعها للعلاج من السرطان في ديسمبر/ كانون الأول.

وانضم وليام وكيت وأطفالهما للملك تشارلز وأعضاء آخرين في العائلة الملكية في شرفة قصر بكينغهام بعد مشاهدة عرض عسكري احتفالا بعيد ميلاد الملك الرسمي.

وفي منشور آخر الأحد، شارك الزوجان صورة لوليام وهو طفل يلعب كرة القدم مع والده الملك تشارلز.

(رويترز)