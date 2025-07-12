أبواب البريميرليغ وفرنسا تفتح مجددا أمام حسام عوار

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الفرنسية والعربية، عن اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالدولي الجزائري حسام عوار، وذلك بعد نجاحه في الرد على المشككين في موهبته، من خلال مساهمته الكبيرة في حصول فريقه اتحاد جدة السعودي على لقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، وهذا في أول مواسمه في جنة كرة القدم الجديدة في الشرق الأوسط.

وكان لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 26 عاما، قد كشف عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى الملاعب الأوروبية، وذلك في المقابلة التي أجراها مؤخرا مع صحيفة “ليكيب” ذائعة الصيت في فرنسا، ليتحول في الأيام والساعات القليلة الماضية إلى مادة دسمة في المنصات الكروية المتخصصة في انتقالات اللاعبين، بعاصفة غير مسبوقة من الأنباء والتقارير التي تضع اسمه في جمل مفيدة مع أندية تنشط في الدوري الإنكليزي الممتاز وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى.

من جانبها نقلت منصة “Win Win” الرياضية عن مصادر إعلامية، أن المسؤولين وأصحاب القرار في نادي بورنموث الإنكليزي، لديهم رغبة حقيقية في إعادة لاعب منتخب فرنسا سابقا إلى أوروبا مرة أخرى عبر بوابة البريميرليغ، مع تأكيد لا لبس فيه بأن الإدارة تخطط بالفعل للتقدم بعرض رسمي لنقل اللاعب إلى “فيتاليتي ستاديوم” قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بالرغم من غموض موقف إدارة العميد بشأن الاستغناء عن القادم من روما الإيطالي الصيف الماضي.

وجاء في نفس التقرير نقلا عن مصادر سعودية، أن خروج عوار من نادي الاتحاد هذا الصيف، ليس بالأمر أو السيناريو المستبعد، استنادا إلى معلومات رائجة داخل جدران المؤسسة، تُفيد بأنه لا يلقى الإجماع، وفي رواية أخرى لا يحظى بالثقة اللازمة والمطلوبة من قبل الإدارة، رغم نجاحه الملموس والواضح من حيث لغة الأرقام، متمثلا في توقيعه على 13 هدفا بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة من مشاركته في 34 مباراة في مختلف المسابقات، كواحد من أبرز المشاركين في سيطرة الفريق على الثنائية المحلية.

كما نقلت المنصة عن “أفريكا فوت”، أن هناك أندية أخرى فرنسية تخطط للانقضاض على حسام في الميركاتو الصيفي، في مقدمتهم عملاق الجنوب أولمبيك مارسيليا وخصمه المحلي العنيد نادي ليل، لكن الأفضلية تبقى من نصيب بورنموث الإنكليزي، ليس فقط لجديته في اهتمامه بابن أكاديمية ليون، بل أيضا لاستعداده تحمل تكاليف الصفقة، والتي قد تلامس العشرة ملايين يورو، شاملة راتبه السنوي وقيمته السوقية التي تبلغ حوالي 8.5 مليون بنفس العملة في الوقت الراهن، وهو ما يتماشى مع خطط اللاعب على المدى المتوسط، حيث يتطلع للحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده قبل الاستحقاقات القارية المنتظرة “كأس أمم أفريقيا ونهائيات كأس العالم”.