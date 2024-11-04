أبواب «المسرح الوطني» اللبناني ُفتحت للنازحين

بيروت – «القدس العربي»: ضمن مهرجان «أيام كربلاء الدولي للمسرح»، الذي أقيم في مدينة كربلاء العراقية تسلّم مؤسس المسرح الوطني اللبناني المخرج والممثل قاسم إسطنبولي جائزة أفضل ممثل في مسابقة العروض المسرحية التي فاز بها عن مسرحيته «قوم بابا» بحضور محلي وعربي.

وأعرب اسطنبولي عن فخره بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يوجه تحية إلى غزة ولبنان، واعتبر «أن المسرح هو بالفعل قضية ورسالة، فهو ليس مجرد وسيلة للتسلية أو الترفيه، بل يُعد منصة فعالة لإيصال الأفكار والتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية».

ومسرحية «قوم بابا» تتناول قصصاً حقيقية عاشها الشعب الفلسطيني منذ ما قبل عام 1948 ولغاية اليوم من خلال علاقة أب بابنه يسرد له حكايا الوطن واللجوء والمقاومة، وهي من تأليف الكاتب والروائي الفلسطيني الراحل سلمان ناطور، وتصميم السينوغرافيا من إعداد الاسبانية آنا سندريرو ألفريز وأداء وإخراج إسطنبولي، الذي قدّم من خلال هذه المسرحية عرضاً مونودرامياً عبر سلسلة من الحكايات الموثقة على ألسنة أشخاص فلسطينيين من أجيال مختلفة عكست حكاياتهم ومآسي الشعب الفلسطيني ورؤيتهم منذ ما قبل عام 1948 وحتى حاضرنا، وجسدت الابعاد الانسانية للقضية الفلسطينية.

وكانت مسرحية «قوم بابا» قد عُرضت في وقت سابق في العديد من الدول العربية وفي أوروبا وجنوب أميركا تضامناً مع غزة.

على صعيد آخر، وفي خطوة تضامنية وإنسانية بادر المخرج قاسم اسطنبولي إلى فتح أبواب المسرح الوطني اللبناني في الحمراء في بيروت وطرابلس أمام النازحين من أبناء الجنوب والضاحية، وأكد أنه «في زمن الحرب نبني خشبة مسرحنا في بيروت لكي تنام الناس على هذه الخشبة التي ستبقى رمز الصمود والنضال وخشبة خلاصنا وحلمنا في بناء لبنان من أجل الحرية والعدالة والكرامة»، وأرفق ذلك بهاشتاغ «المسرح بيجمعنا والمسرح بالسلم كما الحرب هو مفتوح للناس».