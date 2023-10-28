أبوعبيدة المتحدث باسم “كتائب القسام”: زمن انكسار الصهيونية قد بدأ ـ (فيديو)

غزة: قال أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إن “زمن انكسار الصهيونية قد بدأ”.

جاء ذلك في خطاب متلفز، بعد ليلة شهد فيها قطاع غزة قصفا هو “الأعنف” منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف أبو عبيدة: “سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف، وزمن انكسار الصهيونية قد بدأ”.

وتابع: “نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بالاقتحام البري، بشكل يومي، إننا لا نزال في انتظاره”، مشيرا إلى أن زمن “بيع الوهم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات المتفوقة قد انتهى”.

واعتبر أبو عبيدة أن الهجمات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، ما هي إلا نتيجة للغضب والألم.

وأردف: “عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر سببه الألم العظيم الذي يتجرعه، لقد كسرناه وحطمناه أمام العالم”.

على صعيد آخر، أشار أبو عبيدة إلى “استعداد كتائب القسام لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين، مقابل تبييض كافة سجون إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين”.

وأوضح: “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”، لافتا إلى أن “العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى”.

وأكد أبو عبيدة خلال خطابه “وجود اتصالات بشأن حل ملف الأسرى”، إلا أنه حمّل إسرائيل مسؤولية عدم المضي قدما في هذه المسألة.

وتابع: “لقد جرت اتصالات عديدة في ملف الأسرى، وكان هناك فرصة للوصول لصيغة اتفاق فيه، لكن العدو ماطل ولم يبد جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه (لدى حماس)”.

وجدد الإشارة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة أدت إلى مقتل نحو 50 من الأسرى الإسرائيليين، لدى حركة حماس.

وجاء إعلان متحدث “كتائب القسام” عن مفاوضات تبادل الأسرى، في أعقاب أنباء غير رسمية تتداولها وسائل إعلام دولية، خلال الأيام الماضية، عن مفاوضات تجري بين الأطراف بشأن سبل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وفي السياق، دحض أبو عبيدة في خطابه رواية الجيش الإسرائيلي بشأن تسلل مقاتلي “القسام” إلى قاعدة “زيكيم” جنوب عسقلان، قبل أيام.

وقال: “يعلن العدو أنه قتل 10 مجاهدين، ولم يكن سوى 3 مجاهدين اشتبكوا معه في زيكيم”.

وجدد متحدث القسام خلال خطابه تأكيد “تمكن قوة من الضفادع البشرية (التابعة لكتائب القسام) التسلل إلى شواطئ زيكيم، والاشتباك مع القوات الإسرائيلية”.

وعلى صعيد آخر، استنكر أبو عبيدة “موقف زعماء العرب من الحرب الدائرة منذ 22 يوما، ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وقال: “المقاومة لا تطلب من قادة وزعماء الدول العربية لا سمح الله الدخول في معركة تحرير أقصاهم وأرضهم العربية والإسلامية، ولكن هل وصل بكم الذل والهوان ألا تقدروا على إدخال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني وتحريك سيارات الإغاثة”.

وتابع: “نجدد دعوتنا لشرفاء أمتنا ومجاهدي المنطقة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة، وأن يهبوا معنا هبة رجل واحد في الميدان، فالعدو لن يصمد أمام هذا الطوفان الهادر”.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وسبق أن أطلقت “حماس” على مرحلتين 4 نساء، أمريكيتين وإسرائيليتين، بوساطة قطرية ومصرية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أعلن في بيان الخميس الماضي، أن “عدد الأسرى في سجون الاحتلال ووفقا للمعطيات المتوفرة بلغ نحو 6700 بعد حملات الاعتقال المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر الجاري”.

(الأناضول)