أبو الغيط: الجامعة تبذل جهودا سياسية وإعلامية لدفع المجتمع الدولي للتحرك ووقف الحرب في غزة

القاهرة: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء إن الجامعة تبذل جهودا سياسية وإعلامية لدفع المجتمع الدولي للتحرك ووقف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم بمقر جامعة الدول العربية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رئيس الدورة الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عقب ختام أعمال الدورة.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، المكلفة من القمة العربية الإسلامية، ستقوم بتحرك جديد خلال الأسابيع المقبلة في إطار جولة دبلوماسية عربية مشتركة لحث المجتمع الدولي على التحرك الجاد لوقف العدوان على قطاع غزة

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة تبذل جهودا سياسية وإعلامية لدفع المجتمع الدولي للتحرك ووقف الحرب، مشيرا إلى أن هناك صمتا دوليا غير مبرر تجاه ما يحدث، وقال: من الغريب أن يتحدث البعض عن القيم ويتجاهل ما يجري في غزة، وكأن من يقتلون هناك لا قيمة لهم.

وأضاف: يجب علينا أن نكشف الحقيقة، فعندما يصاب مواطن في نزاع على الأرض الأوروبية يستنفر العالم لفقدانه ساقا أو ذراعا، بينما في غزة قتل وجرح عشرات الآلاف من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين، والخسائر الإنسانية فادحة.

من جانبه، أكدالصفدي إن الدورة الوزارية تطرقت إلى كل القضايا الرئيسية التي تعني منها منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث انتهت الاجتماعات إلى التوافق على مشاريع القرارات جميعها، وهذه القرارات تعاملت مع كل القضايا المطروحة سواء فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينية وهي القضية المركزية لجامعة الدول العربية ودعم جهود إعادة البناء في سوريا وحل الأزمات في ليبيا والسودان واليمن، فضلا عن دعم لبنان الشقيق في مرحلته الجديدة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية التي ولدت من اقتناع راسخ بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وأثر ذلك على خدمة القضايا العربية وتحقيق طموحات الشعوب.

وأكد أهمية الاستمرار في زيادة التعاون والتأكيد على رفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس المحتلة وحماية القدس عاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقله ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني سبيلا الى تحقيق السلام العادل والشامل

ولفت الى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.. متابعا: “ونحن في الأردن وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات لم ولن نألوا جهدا في الدفاع عن هذه المقدسات وحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية

وأكد ضرورة التزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة للاحتلال بضرورة إدخال المساعدات وإزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

(د ب أ)