أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لإحدى أبشع حروب الإبادة في التاريخ

بغداد: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، إن الفلسطينيين يتعرضون لواحدة من “أبشع حروب الإبادة في التاريخ”.

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ34 المزمع عقدها في بغداد في 17 مايو/أيار الجاري.

واعتبر أبو الغيط أن “القمة العربية في بغداد التي تنعقد بعد غد السبت، تواكب لحظة تاريخية مهمة في التاريخ العربي الحديث، وتنعقد عليها آمال كبيرة”.

وأضاف: “نعيش وقتا لا يخفى على أحد مدى اضطرابه في الإقليم والعالم، ومدى خطورة تداعياته على الدول العربية”.

وتابع: “فإخوتنا في فلسطين يتعرضون لواحدة من أبشع حروب الإبادة في التاريخ”.

وأردف: “ضحاياهم وشهداؤهم هم ضحايانا وشهداؤنا، وقضيتهم هي قضية الأمة العربية كلها”.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لرسالة موحدة تخرج عن القمة “بوقف حرب الإبادة فورا”.

كما دعا إلى “وضع حد لمخطط متطرفي اليمين في حكومة الاحتلال (إسرائيل)، بعد أن ثبت للجميع في العالم أن هذا المخطط لا يعرف نقطة نهاية”.

ولفت إلى أن هدف اليمين المتطرف في إسرائيل “هو استمرار حالة التوتر والمواجهات والعنف ليس فقط في فلسطين وإنما في سوريا ولبنان وأيضا”.

ورأى أنه “ما من غاية لهذه الحروب والمواجهات سوى بقاء أقطاب اليمين المتطرف في الحكم”.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي وقت سابق، الخميس، انطلق في العاصمة العراقية بغداد، الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، تمهيدا للقمة العربية المقرر عقدها، السبت، على مستوى القادة.

والأربعاء، بدأ وزراء خارجية عرب التوافد إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة المقرر انعقادها في 17 مايو الجاري.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: “حوار وتضامن وتنمية”، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.

