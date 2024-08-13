سياسة | عربي

أبو الغيط: المتطرفون الإسرائيليون يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية

13 - أغسطس - 2024

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

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القاهرة: أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء ،  بـ “أشد العبارات قيام متطرفين إسرائيليين، بزعامة المدعو بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة دولة الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى”. 

وأكد أبو الغيط أن “هؤلاء المتطرفين الموتورين يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية ويتعمدون استفزاز مشاعر مئات الملايين من المسلمين عبر العالم”. 

 وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة ، في بيان صحفي اليوم ، إن “الاقتحام جرى في حماية الشرطة الإسرائيلية التي حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستفزازي والإمعان في تأجيج المشاعر”. 

وذكر المتحدث أن “هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل انتهاكا الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وأنها تدخل في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”. 

وأشار إلى أن “تسجيل النقاط السياسية عبر إثارة المشاعر الدينية واستفزاز المسلمين هي استراتيجية رخيصة وخطيرة”.

(د ب أ)

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  1. يقول علي الصحراوي:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 3:09 م

    صح النوم
    في عهدته حتى التنديد ما فيش

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  2. يقول احمد:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 3:18 م

    برافو عليك نحن نعرف هذا الكلام ما الجديد ؟؟؟

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 3:23 م

    فعلا.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 3:29 م

    تبا لكم يا معشر اللئام المنافقين لا تفلحون إلا في الثرثرة الجوفاء،. تبا لجامعة تسمى اعتباطا جامعة الدول العربية أين العرب والمسلمين قَ، في كل ما يحدث من مجازر لأطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوهكم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام ✌️🇵🇸😢☝️🚀🐒🚀🐒🚀

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  5. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 3:43 م

    تعسا لجامعة البؤس والخذلان والهوان والعار والبوار والانكسار لعصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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