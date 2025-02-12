أبو الغيط: نرفض خطط تهجير الفلسطينيين وضغوط ترامب ستسبب أزمة دولية

دبي: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرا من أن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود الشرق الأوسط إلى “خلاف شديد”، وستسبب “أزمة دولية”.

جاء ذلك خلال حوار، الأربعاء، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، وفق إعلام مصري.

والثلاثاء، انطلقت القمة تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتستمر حتى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفدا حكوميا و400 وزير و6 آلاف مشارك، بجانب 200 جلسة حوارية و80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، بحسب معلومات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال أبو الغيط: “نرفض أي خطط لإخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها ويجب تحقيق تسوية مقبولة بين الطرفين”.

وأضاف: “إذا مضى ترامب في الضغط على الأطراف العربية والفلسطينية فإنه يقود الشرق الأوسط إلى دورة جديدة من الخلاف الشديد”.

وأكد أن “مخطط تهجير الفلسطينيين سيتسبب في مشكلة للعالم بأسره، فهو ليس فقط ظلمًا لا يمكن أن يتحمله التطور الإنساني بل سيصير مشكلة وأزمة دولية”.

ولفت إلى أن المخطط “سيصبح سابقة خطيرة للتطهير العرقي يمكن أن تحدث في أي بقعة في العالم ومع شعوب أخرى”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذكر منها مصر والأردن، ضمن سلسلة تصريحات للتهجير روج لها منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولاقى مخطط ترامب رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

والثلاثاء، أعلنت مصر عزمها طرح تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع حقوقه الشرعية والقانونية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)