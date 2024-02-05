أبو ردينة: الاعتراف بدولة فلسطين هو الطريق الوحيد لأمن الجميع

رام الله: قالت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

جاء ذلك وفق بيان متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأضاف أن “الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع”.

وأوضح أنه “لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها”.

واعتبر أن “هذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة، لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي”.

وطالب متحدث الرئاسة الفلسطينية “الجانب الأمريكي، بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “البديل لوقف الحرب هو الفوضى واللعب بالنار، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً، ومعرضة لانفجار شامل”.

أبو ردينة دعا “دول العالم لاتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير”.

وتقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمةً لها، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

ولم ينجح الفلسطينيون عبر محاولات عديدة بمجلس الأمن الدولي في الحصول على قرار بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، إذ تمتلك منذ عام 2012 بصفة دولة مراقب غير عضو، وذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة النقض “فيتو” لمصلحة إسرائيل.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2023، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة تظهر الشرق الأوسط من دون أي وجود لدولة فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، “27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)