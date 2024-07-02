أبو سلمية والاحتلال: علام تتنافخ عصابات الإرهاب؟

بالنظر إلى اكتظاظ سجون الاحتلال بالمعتقلين الفلسطينيين، واضطرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلى النظر في التماس إغلاق بعض المعتقلات، أفرجت السلطات الأمنية الإسرائيلية عن الطبيب محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد أكثر من 7 أشهر على اعتقاله، كما أطلقت سراح 54 آخرين من الأسرى الفلسطينيين.

ولم يتأخر أبو سلمية في إدانة ظروف الاعتقال وطرائق الاحتلال في معاملة الأسرى الفلسطينيين الذين «يعانون من نقص في الطعام، وإهانة جسدية، وتعذيب» وأنهم يعيشون في «وضع مأساوي لم يمر على تاريخ الشعب الفلسطيني منذ النكبة» مطالباً بأن يكون للمجتمع الدولي «كلمة حاسمة» في سبيل إطلاق سراح جميع أولئك الأسرى.

ملفات اعتقال أبو سلمية والعشرات من الكوادر الطبية، وقبله اقتحام مجمع الشفاء وتخريبه وتدمير الكثير من أقسامه ومعداته والإجهاز على مئات المرضى في أجنحته، ليست سوى مظهر واحد من عشرات المظاهر لجرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 8 أشهر. لكنها أيضاً برهان جديد إضافي على مقادير التواطؤ مع الاحتلال لدى ديمقراطيات غربية تتبجح برفع رايات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتسكت عن أبشع الانتهاكات وأشدها وحشية وهمجية.

كذلك فإن الإفراج عن أبو سلمية أسقط المزيد من أقنعة الاحتلال ومزاعمه حول كيان يتاجر بما يسبغه عليه أنصاره من لقب «الواحة الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط، إذ تكفي متابعة المشاحنات وحفلات السباب المقذعة التي دبت في صفوف كبار مسؤولي الاحتلال، حتى تسقط الأقنعة سريعاً عن كيان أقرب إلى ائتلاف عصابات إرهابية لا تتفق إلا على إراقة الدماء والممارسات العنصرية والفاشية وتكريس منظومات الأبارتيد.

وهكذا خرج مكتب رئيس الحكومة ببيان يقول إن بنيامين نتنياهو لم يكن على علم مسبق بالإفراج عن أبو سلمية، معتبراً القرار «خطأ جسيماً وفشلاً أخلاقياً» وأمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع. وزير دفاع الاحتلال تنصل بدوره من القرار، وأعلن مكتبه أنه لم يكن على علم به. وأما وزير الأمن القومي واليميني الفاشي المتطرف إيتمار بن غفير فقد طالب بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وإعادته إلى منزله.

زعماء ما يُسمى بـ«المعارضة» لم يفوتوا فرصة امتطاء الموجة، فتبارى بيني غانتس وجدعون ساعر ويائير لابيد في إدانة «حكومة غير مؤهلة لقيادة حربنا الوجودية» كما عبّر غانتس، بينما واصل نتنياهو المعزوفات ذاتها لجهة إدانة القرار والتهرب من تبعاته. ليس أقلّ تظهيراً لسلوك كيان العصابات الإرهابية أن مصلحة السجون ذاتها سارعت إلى نشر صورة عن قرار الإفراج، تحمل توقيع ضابط برتبة عميد في جيش الاحتلال.

جميع هؤلاء المتنافخين شرفاً تغافلوا عن حقيقة أن الطبيب أبو سلمية بقي قيد اعتقال بربري وحشي منذ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحوكم 3 مرات من دون أن توجّه له تهمة واحدة، وتمّ الإفراج عنه في غمرة معمعة من التراشق بالاتهامات بين قادة عصابات، داخل كيان بُني على الاستيطان والإرهاب والعنصرية، وهكذا يظل.