أبو سلمية يدق ناقوس الخطر: إسرائيل تحضر لمجزرة كبيرة في غزة

غزة: دق مدير “مستشفى الشفاء” محمد أبو سلمية، الاثنين، ناقوس الخطر بشأن خطط إسرائيل توسيع إبادتها في قطاع غزة، قائلا إنها قتلت مراسلي قناة “الجزيرة” أنس الشريف ومحمد قريقع ومحمد الخالدي تحضيرا “لارتكاب مجزرة كبيرة تريدها أن تكون بدون صوت أو صورة”.

وقال أبو سلمية في حديث للأناضول: “نخشى أن نموت ولا يسمع بنا أحد، فقيام إسرائيل بقتل الصحافيين يشي بأنها تخطط لشيء كبير لمدينة غزة”.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم يتوقف الشريف وقريقع عن نقل الأحداث وتطورات وتداعيات القصف المتواصل على القطاع منذ 22 شهرا.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف مساء الأحد، خيمتهم في محيط “مستشفى الشفاء” بمدينة غزة إلى 6 بعد وفاة الصحافي محمد الخالدي متأثراً بإصابته.

وفي بيان سابق، قال المكتب إن “الزملاء الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، والمصوران الصحافيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل”، قبل الإعلان عن وفاة الخالدي الاثنين.

وفي تعليقه على استشهاد الصحافيين، قال مدير مستشفى الشفاء إن “غزة والعالم خسرا صوتًا كان يتحدث عن مظلومية أهلنا في القطاع دون تزوير أو إضافات”.

وأشار إلى أن “الصحافيين لم يكونوا مختبئين، بل كانوا يتجولون في غزة لنقل المعاناة، لكن الاحتلال لا يريد لهذا الصوت أن يبقى”.

وتابع أبو سلمية: “هذا ما نخشاه، أن الاحتلال يحضر لمجزرة كبيرة في غزة، ولكن هذه المرة بدون نقلها بالصوت أو الصورة، يريد أن يقتل ويهجر أكبر عدد من الفلسطينيين في مدينة غزة، ولكن هذه المرة بغياب صوت أنس ومحمد وقناة الجزيرة وكافة الفضائيات”.

ولفت إلى أن قتل الصحافيين والطواقم الطبية كان أحد عناوين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

واعتبر أن قتل إسرائيل الصحافيين الستة “رسالة لكل الصحافيين تفيد بأن كل من يجرؤ على نقل الحقيقة في غزة سيكون مصيره ذات المصير”.

وطالب أبو سلمية صحافة العالم بالضغط الفوري على إسرائيل “حتى لا تمر الجريمة مرور الكرام”، مؤكدا أن الصحافيين في غزة سيواصلون نقل الحقيقة.

وكان أنس الشريف قد تعرض لحملات تحريض إسرائيلية واسعة النطاق جراء نقله أحداث وتداعيات الإبادة التي تشنها تل أبيب في القطاع، إذ عمدت إلى قصف منزله في مخيم جباليا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد والده.

ونشرت إدارة صفحة الشريف عبر منصة “إكس”، وصيته التي كتبها في أبريل/ نيسان الماضي، والتي قال فيها: “أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين.. أوصيكم بأطفالها المظلومين، لا تنسوا غزة وكونوا جسورا للتحرير”.

وفي محاولة لتبرير جريمته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الشريف “شغل منصب قائد خلية في حماس، وكان يخطط لعمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)