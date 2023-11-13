أبو عبيدة: إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”: قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء الاثنين، إن إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى.
وقال أبو عبيدة في كلمة ألقاها في اليوم الثامن والثلاثين من معركة “طوفان الأقصى”: “كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة”.
وأضاف “العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء أنه بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 محتجزا، وأن هذه الهدنة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل”.
وقال أبو عبيدة إن “مجاهدينا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا”.
خطاب أبو عبيدة في اليوم الثامن والثلاثين من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/wNojci1C2K
— رضوان الأخرس (@rdooan) November 13, 2023
النصر المؤزر للمقاومة اما العدو الصهيوني الامربكي الالماني الفرنسي البريطاني فهو مكسور و مهزوم بعون الله
الله الله الله الله الله الله الله على أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين إنكم جند الله الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا أهل فلسطين بنصر عزيز مبين من المنتقم الجبار الذي يمهل عصابة الشر التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥
“طوفان الأقصى” “حماس” “المقاومة الفلسطينية” و الشعب الفلسطيني العظيم، عناوين نضال تاريخي سيغير وجه تاريخ المنطقة العربية، يا اباعبيده،
سيروا برعاية الرحمن فانتم المنتصرين لان شعبنا صاحب قضية، وهي قضية حق تاريخي ووطني لاغبار عليها رغما عن المستشرقين الذين زوروا تاريخ المنطقه وترجمة” العهد القديم” وقدموا صورة وضع اتاحت للغرب ان ينهب منطقتنا وللصهيونية استيطانها.
تاريخنا يكتب من جديد، ويصحح.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى على المقاومة ألا تقوم بتفجير الدبابات تفجيرا كاملا يكفي ضرب الجنزير او الرقبة كي لا تحترق بالكامل يمكن سحب الوقود كل دبابه فيها 1300لتر.