أبو عبيدة: طوفان الأقصى غيّر المعادلات وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار- (فيديو)

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، إن معركة “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل غيّرت المعادلات، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

جاء ذلك في كلمة مصورة لأبو عبيدة، المتحدث باسم “القسام”، وهي الأولى له منذ 7 أكتوبر الماضي، وأول خطاب له بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال أبو عبيدة: “نعلن نحن وفصائل المقاومة، التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار واستعدادنا لتنفيذ بنوده والالتزام بشروطه، من حيث وقف القتال، والالتزام بالجدول الزمني لعملية التبادل، وتأمين أسرى العدو وصولا لتسليمهم مقابل أسرى شعبنا في كافة مراحل الصفقة”.

وأضاف: “كل ذلك مرهون بالتزام من قبل العدو”.

وتابع أبو عبيدة: “إننا نضع الجميع أمام مسؤولياتهم بشأن انتهاكات قد يرتكبها الاحتلال للاتفاق، والتي قد تعرض العملية للمخاطر من حيث التزاماتنا وقدرتنا على تنفيذ التبادل وتأثير مباشر على سلامة وحياة أسرى العدو في مراحل الصفقة وتفاصيلها وتوقيتاتها”.

عــاجــل | كلمة تاريخيّة للناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” بعد 471 يوماً من معركة #طوفان_الأقصى ودخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. pic.twitter.com/aMACEWWyPq — رضوان الأخرس (@rdooan) January 19, 2025

قيادي في حماس: الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى سيتم مساء السبت المقبل

من جهته، أفاد قيادي في حركة حماس الأحد بأنّ الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سيتم مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تمّ الأحد الإفراج عن ثلاث أسيرات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ “إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين ستجري مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار”.







(وكالات)