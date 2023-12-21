أبو عبيدة: إذا أراد العدو أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان.. والقضاء على المقاومة هدف محكوم عليه بالفشل- (فيديو)

“القدس العربي”: قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمة مسجلة الخميس، إن الخيار الوحيد لدى العدو الإسرائيلي إذا أراد أسراه أحياء، هو وقف العدوان فقط، مضيفآ أن القضاء على المقاومة هو هدف محكوم عليه بالفشل.

وأعلن أبو عبيدة، تنفيذ عناصر المقاومة أكثر من 15 عملية قنص ناجحة استهدفت جنودا إسرائيليين في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير.

وقال أبو عبيدة: “منذ بداية العدوان البري على قطاع غزة (في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، استهدفنا 720 آلية عسكرية إسرائيلية”، مؤكدا تضررها بشكل “كلي أو جزئي”.

وأضاف: “كما نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، وأكثر من 12 اشتباكا مباشرا بالأسلحة والقنابل اليدوية واستخدام العبوات المضادة للأفراد والدروع والتحصينات والآليات”.

وأوضح أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي “ينشغل على الأرض في البحث عن صورة نصر وإنجاز”، مؤكدا أن “هدف العدو القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل”.

وعن المحتجزين الإسرائيليين في قبضة فصائل المقاومة، شدد أبو عبيدة على أن “مسار استعادة العدو لأسراه هو التبادل”.

وأردف: “استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى مطلقا، فضلا عن استحالة عملية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة”.

وجدد متحدث “القسام” تأكيد حركته ضرورة “وقف العدوان والدخول بالتفاوض بمساراته المعروفة عبد الوسطاء، في حال أراد العدو أسراه أحياء”.

#عاجل التسجيل الكامل لكلمة الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة pic.twitter.com/hEqAs5aV6f — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 21, 2023

وتزامن بث الكلمة المسجلة للناطق العسكري باسم كتائب القسام، مع نشر المقاومة الفلسطينية في غزة، مقطعا مصورا ظهر فيه ثلاثة محتجزين إسرائيليين قالت إنهم قُتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.

وقالت القسام إن كلا من المحتجزين الإسرائيليين إيليا توليدانو، ونك بيزر، ورون شيروان، ثلاثتهم قُتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل “أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة معتقلين بارزين”، دون ذكر أسماء.

وكانت القناة “12” العبرية، أفادت الاثنين، بأن مفاوضات “تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى”.

ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت “حماس” نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.