سياسة | عربي | فلسطين

أبو عبيدة: الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الناطق العسكري باسم كتائب القسام (أبو عبيدة)

حجم الخط
1

غزة- “القدس العربي”: أكد الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) الملقب بأبي عبيدة، إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وقال أبو عبيدة في بيان مسجل في اليوم السادس والثلاثين من معركة “طوفان الأقصى” بأن المواجهة الحاصلة على الأرض غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

وأضاف أبو عبيدة: “وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا او جزئيا، منذ بدء العدوان البري على القطاع، منها 25 آلية فقط خلال الـ48 ساعة الماضية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبسا الشيخ:
    نوفمبر 11, 2023 الساعة 6:32 م

    اللهم انصر اخواننا المجاهدين المقاومين في غزة العزة

    رد

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: دمرنا 136 آلية عسكرية ومسارنا الوحيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى- (فيديو)
8 - نوفمبر - 2023
أبو عبيدة “يخترق” موقع نادٍ إسرائيلي- (صورة)
8 - نوفمبر - 2023
“القسام”: دمرنا 27 آلية عسكرية إسرائيلية بغزة خلال 48 ساعة 
6 - نوفمبر - 2023
كتائب القسام: فقدنا أكثر من 60 أسيرا جراء القصف الإسرائيلي
4 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية