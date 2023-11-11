أبو عبيدة: الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”: أكد الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) الملقب بأبي عبيدة، إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وقال أبو عبيدة في بيان مسجل في اليوم السادس والثلاثين من معركة “طوفان الأقصى” بأن المواجهة الحاصلة على الأرض غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

وأضاف أبو عبيدة: “وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا او جزئيا، منذ بدء العدوان البري على القطاع، منها 25 آلية فقط خلال الـ48 ساعة الماضية.