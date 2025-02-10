حماس تعلن تنفيذها اتفاق غزة “بدقة” وخرق إسرائيل 4 نقاط- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، أنها نفذت “بدقة وفي المواعيد المحددة” كل ما عليها من التزامات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل خرقت بنود الاتفاق في 4 نقاط.

أحصت الحركة في بيانها، 4 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار هي تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد إعلان جناحها المسلح “كتائب القسام” قبل ساعات تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة للمرحلة الأولى من الصفقة التي كانت مقررة السبت المقبل، لحين التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق.

وقالت الحركة إنها “تعمدت أن يكون إعلان تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين قبل 5 أيام من تاريخ التسليم المرتقب السبت لإعطاء الوسطاء فرصة الضغط على إسرائيل”.

وأكدت الحركة “التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال الصهيوني” مضيفة أنها “نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة”.

وأحصت الحركة في بيانها، 4 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار هي تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

حماس: تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي

وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.

وأضاف أن “العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع” كما منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها.

وقال إنه سيتم “تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.

من جانبه، ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن تل أبيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار “كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية”.

جاء ذلك في بيان للمكتب، تعليقا على إعلان “كتائب القسام” .

وادعى المكتب أن “إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية”.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إعلان حركة حماس يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وأنه أمر الجيش بأن يكون في أعلى مستوى من الاستعداد في غزة.

خشية من الانهيار

قال مصدران أمنيان مصريان إن الوسطاء يخشون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن عبرت حركة حماس عن مخاوفها من عدم جدية إسرائيل في تنفيذ الاتفاق وإعلانها تعليق الإفراج عن المحتجزين حتى إشعار آخر.

وقال مفاوضون من حماس إن الضمانات الأمريكية لوقف إطلاق النار لم تعد قائمة في ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير سكان غزة من القطاع، وأرجأوا المحادثات حتى يروا إشارات واضحة على نية واشنطن مواصلة الاتفاق المؤلف من مراحل.

مطالبة الحكومة بعدم عرقلة اتفاق غزة

طالب ذوو محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة حكومة بنيامين نتنياهو بعدم عرقلة اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.

جاء ذلك وفق بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عبر منصة “إكس”.

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بـ”الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق، والعمل على مواصلة الالتزام به وإعادة 76 من إخوتنا (الأسرى)”.

كما دعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى “التدخل السريع للتوصل إلى حل فوري وفعال يعيد تطبيق الصفقة إلى نصابه”.

بعد بيان القــ.ــســ.ــام.. والدة أسير في #غزة: إعلان حــ.ــمــ.ــاس وقف الاتفاق هو نتيجة مباشرة لسلوك #نتنياهو المتهور#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XR0p52vRWy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2025

ترجمة قدس| متظاهرون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة التبادل وتطبيق بنودها، ويغلقون شارع "أيالون" في "تل أبيب". pic.twitter.com/UrjNt4tf1d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 10, 2025

(وكالات)