أبو عبيدة: جاهزون لكل الاحتمالات وأقصر الطرق إلزام العدو بما وقّع عليه- (فيديو)

غزة: أكدت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الخميس، أن أقصر الطرق لاستعادة إسرائيل أسراها هو التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه.
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في رسالة مصوّرة “رغم كل محاولات العدو المراوغة والكذب والتحايل المعهود… آثرنا ولا نزال نؤثر الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء أبناء شعبنا ورغبة في سحب الذرائع التي يحاول العدو جاهدا اختلاقها واحتراما لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء”.
وتأتي الكلمة بعد ساعات من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
كما تأتي غداة إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا مماثلا ما لم تطلق الفصائل الفلسطينية بغزة سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على الفور.
ويتجاهل زامير وترامب في تهديداتهما التزام “حماس” بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن من يعرقل الدخول في المرحلة الثانية منه هو حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد انتهاء مرحلته الأولى ليل السبت الأحد الماضي.
وفي مواجهة هذه التهديدات، أكد أبو عبيدة أن “المقاومة في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لكافة الاحتمالات”. وشدد على أنها “تمتلك ما يؤلم الاحتلال بأي مواجهة مقبلة، وأن التهديدات بالحرب لن تحقق سوى الفشل والخيبة للعدو”.
وأكد أن التهديدات الإسرائيلية بالعودة لحرب الإبادة “لن تؤثر على موقف المقاومة، بل ستدفعها إلى كسر ما تبقى من هيبة الاحتلال”.
واعتبر أن هذه التهديدات “تعكس حالة ضعف وشعور بالمهانة، في ظل عدم قدرة العدو الإسرائيلي على فرض شروطه على المقاومة”.
وحذر أبو عبيدة من أن أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة “قد يؤدي إلى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة”، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم نتيجة تعنتها وتنصلها من التفاهمات.
واعتبر أن “أفضل الطرق للخروج من الأزمة (الحالية) هو إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.
وأكد أن “المقاومة احترمت الاتفاق والتزمت به رغم مراوغات إسرائيل ومحاولاتها للتنصل من تعهداتها، واستمرارها في المماطلة والتسويف، وفرض واقع جديد يخالف ما تم الاتفاق عليه”.
كلمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/fx4oDZCDJ1
— رضوان الأخرس (@rdooan) March 6, 2025
(وكالات)
أبو عبيدة , قول و فعل !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
حقا انتم صفوة الله من عباده وصفوته في أرضه .غزة العزة
حماس ستفاجئ الجميع بقدرتها على البقاء والاستمرار، وستظل العمود الفقري لمشروع التحرر الفلسطيني، وباعتراف الجميع، لا يمكن القضاء على حماس أو إقصاء نهجها وفكرتها بأي شكل لأنها تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال
الله ناصركم وهازم عدوكم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين، ثقوا برب الفلق من شر ما خلق عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ستنهار مهما طال الحال وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
إنكم فعلا جند الله المنصورون بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ألا لعنة الله على الظالمين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
قال صلى الله عليه وسلم: “لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك”، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: “ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس”
(ولينصرن الله من ينصره) اللهم انصر أهلنا وأحبتنا في غزة على من عاداهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا.
حفظكم الله و نصركم ايها الرجال الابطال …نعم القول قولك يا اباعبيدة
اسراءيل تيد تكرار اخطاءها ومجازرها الله حفض اهل غزه
ستنتصر إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة رغم خذلان وتأمر الانظمة العربية العميلة للإدارة الامريكية ، ورغم انف الإرهابي النتن ياهو. وتلاحمق الصهيوني الإرهابي ترامب ..
تحيا غزة العزة والكرامة
تحيا فلسطين من البحر للنهر