سياسة | عربي | فلسطين

أبو عبيدة: جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم- (فيديو)

منذ 29 دقيقة

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“القدس العربي”: قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الجمعة، “إن جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم”.

وفي كلمة مسجلة له في اليوم الـ133 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد أبو عبيدة أن “عملية طوفان الأقصى ستكون بداية النهاية للاحتلال”.

وأضاف أن فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل مواجهة “جيش مجرم نازي لم يشهد التاريخ له مثيلا”، بحسب وصفه.

وتابع: “مجاهدونا في كل قطاع غزة يخوضون معارك بأسلحة مناسبة ويقدمون بطولات في مواجهة الاحتلال”.

وأشار إلى أن “كتائب القسام ليست معنية في هذه المرحلة بتفنيد كل ما يطرحه القادة الإسرائيليون من تصريحات، مؤكدا أن كثيرا منها مختلق وكاذب لأغراض داخلية”.

وحول أسرى الاحتلال في قطاع غزة، ذكر أبو عبيدة أن “الخسائر في صفوف أسرى العدو كبيرة جدا وحاولنا رعايتهم منذ شهور، لكن الاحتلال تعمد قتلهم وإصابتهم”.

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  1. يقول محمد علي:
    فبراير 16, 2024 الساعة 3:47 م

    لما يخرج أبو عبيدة بصوته المضيء كالشمس التي تزيح الضباب لتنير الطريق.

    رد

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