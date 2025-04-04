أبو عبيدة: حياة الأسرى الإسرائيليين مهددة بمناطق الإخلاء في غزة

غزة: حذر أبو عبيدة متحدث “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الجمعة، من أن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء يتواجدون بمناطق في قطاع غزة طلب جيشهم إخلاءها مؤخرا.

وأكد أبو عبيدة في بيان أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأسرى الإسرائيليين.

أبو عبيدة: قرّرنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم

وقال: “نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء يتواجدون في مناطق بغزة طلب جيشهم إخلاءها في الأيام الأخيرة”.

وأضاف أبو عبيدة: “قرّرنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم”.

وتابع محذرا: “إذا كان العدو معنيًا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”.

وشدد أبو عبيدة على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم”.

(الأناضول)