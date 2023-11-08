أبو عبيدة: دمرنا 136 آلية عسكرية ومسارنا الوحيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”: قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة ألقاها في اليوم الثالث والثلاثين لمعركة طوفان الأقصى، إن المقاومة الفلسطينية لا تزال تواصل استهداف وقنص جنود الاحتلال وسلاح المدفعية ودك التحصينات الإسرائيلية.

وأضاف أبو عبيدة: “دمرنا 136 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة”.

وفي ملف الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، قال أبو عبيدة: “مسارنا الوحيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى كليا أو جزئيا أو فئة بفئة، فلنا أسيرات ومسنون ومرضى بسجون الاحتلال وله عندنا من ذات الفئات”.

وأضاف أن “العدو الإسرائيلي هو من يعطل الإفراج عن المحتجزين الأجانب في غزة”.