“القسام” تنشر مشاهد لمعارك خان يونس.. وأبو عبيدة: دمرنا 180 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 10 أيام- (فيديو)

“القدس العربي”: قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الأحد، إن المقاومة دمرت 180 آلية عسكرية خلال 10 أيام.

ولأول مرة منذ نهاية الهدنة بداية الشهر الجاري، ظهر الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس في خطاب مسجل، أكد خلاله أن المقاومة نفذت عمليات نوعية كثيرة ضد “القوات الإسرائيلية الغازية”.

وتابع: “أسفرت عملياتنا عن عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف الاحتلال”.

وأضاف: “لن يستطيع أحد أن يأخذ الأسرى أحياء دون تفاوض ونزول عند شروط المقاومة”، مشيرا إلى أن “ما يحققه العدوان الصهيوني هو التدمير والقصف العشوائي”.

وقال أبو عبيدة إن “العدو (الإسرائيلي) فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع”.

ولفت أن مقاتلي القسام “تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.

وقال متحدث القسام في كلمته المسجلة إن “الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا”.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي “لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم”.

وتابع: “نفذنا عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام”.

كلمة القائد أبو عبيدة الكاملة التي

تم نشرها قبل قليل.. pic.twitter.com/VyTSvg0AoO — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) December 10, 2023

في السياق، نشرت كتائب القسام مساء الأحد فيديو جديدا لمعارك خان يونس.

وتظهر اللقطات لحظات استهداف جنود مشاة ودبابات إسرائيلية متوغلة في محافظة خان يونس.

وفي بيان آخر مساء الأحد، أعلنت كتائب القسام تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 40 جنديا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وقالت “القسام”، في بيان نشرته على منصة “تلغرام”: “تمكن مقاتلونا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.

ووفق البيان: “تمكن عناصر القسام من قتل 40 جنديا (إسرائيليا) وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد”.

وحسب البيان: “اشتبك عناصر القسام مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجروا عددا من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميدانيا ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.

(وكالات)