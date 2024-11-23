سياسة | عربي | فلسطين

أبو عبيدة: مقتل إحدى أسيرات العدو الإسرائيلي بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة- (صورة)

منذ ساعة واحدة

لقطة شاشة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، مقتل إحدى أسيرات العدو الإسرائيلي بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة.

ونشرت القسام صورة علقت عليها: “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي”.

وأوضح أبو عبيدة أنه بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي، مبيناً أنه لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لحماس إن “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم”.

وتابع “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم”.

وأضاف “على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسرين”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى.. أبو عبيدة: مستعدون لحرب “استنزاف” طويلة الأمد- (فيديو)
7 - أكتوبر - 2024
عقب دعوة “القسام”.. قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية
7 - أكتوبر - 2024
حماس: تعليمات جديدة لمرافقي المحتجزين بالتعامل معهم حال اقتراب قوات إسرائيلية
2 - سبتمبر - 2024
حماس: مقتل محتجز إسرائيلي وإصابة محتجزتين في واقعتين منفصلتين بغزة
12 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية