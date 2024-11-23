أبو عبيدة: مقتل إحدى أسيرات العدو الإسرائيلي بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة- (صورة)

“القدس العربي”: أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، مقتل إحدى أسيرات العدو الإسرائيلي بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة.

ونشرت القسام صورة علقت عليها: “ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي”.

عاجل | بعد إعلان أبو عبيـدة عن مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.. كتائب القسـام تنشر: ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي. pic.twitter.com/xbKmjoDZbX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 23, 2024

وأوضح أبو عبيدة أنه بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي، مبيناً أنه لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لحماس إن “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم”.

وتابع “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم”.

وأضاف “على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسرين”.