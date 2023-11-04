أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ- (تسجيل)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، السبت، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيليا كليا أو جزئيا، خلال آخر 48 ساعة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة صوتية السبت، “وثقنا آخر 48 ساعة تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة وناقلة جند وجرافة، كليا أو جزئيا”.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام يخوضون “حربا غير متكافئة، لكنها ستدرس في العالم، وسيخلدها التاريخ”.

وأضاف: “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.

ووصف ما تنشره القسام أو ستنشره مستقبلا، عن عملياتها ضد القوات الإسرائيلية على منصاتها المختلفة ما هي إلا “جزء يسير من بطولات” المقاتلين في الميدان.

وتابع: “الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار”.

واعتبر أبو عبيدة ما يواجهه الشعب الفلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي “جريمة ممنهجة، على يد عدو احترف قتل الأبرياء”.

وأضاف “إن ظن العدو بعقابه لشعبنا وارتكابه المجازر المروعة سيفت في عضدنا، فهو واهم”.

في كلمة صوتية مسجلة.. المتحدث باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة: “نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ”#حرب_غزة#الأخبار pic.twitter.com/4RRRSbRHuG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 4, 2023

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غرب مدينة غزة.

ومنذ الثلاثاء، يتحدث الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان عن “معارك شرسة” تدور داخل قطاع غزة، عقب التوغل في أكثر من محور، في حين أعلن رسميا الجمعة، عن مقتل 25 جنديا من قواته خلال هذه المعارك.

في المقابل، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، أن “تعثر” القوات الإسرائيلية على قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار و”تقضي عليه”.

وقال غالانت في مؤتمر صحافي “سنعثر على السنوار وسنقضي عليه”، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية خوض قتال شوارع مع مقاتلي حماس في غزة في موازاة قصف مستمر يتعرض له القطاع المحاصر.

وأوضح أن قواته ستبقى في غزة، لحين حسم المعركة حتى لو استغرق ذلك عاما.

ولفت إلى أن إسرائيل “لا نية لها بالدخول في حرب مع حزب الله (اللبناني) لكن إذا قام (الأمين العام للحزب حسن) نصر الله بخطأ السنوار فستكون العواقب وخيمة على لبنان”.

(وكالات)