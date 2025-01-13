أبو عبيدة يتحدى: خسائر الاحتلال أكبر مما يعلن

غزة – “القدس العربي”:

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن نشطاء المقاومة لا يزالون يكبدون الاحتلال “خسائر فادحة” في ميدان القتال، خاصة في الساعات الـ 72 الماضية، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن حوادث قاسية في شمالي القطاع، أدت إلى مقتل جنود جدد.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحhفي، معلقا على ما جرى من هجمات ناجحة للمقاومة شمال غزة “️بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية”، لافتا إلى أن هذه الهجمات خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.

أبو عبيدة: سيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي، دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة

وأكد أبو عبيدة أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي وصفه بـ “الخائب” هي أكثر بكثير مما يعلنه، وقال “سيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي، دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء”.

وجاء تصريح أبو عبيدة، بعد أن أقر الاحتلال مجددا صبيحة الاثنين بحادث صعب، قتل فيه ثلاثة جنود، وإصابة آخرين بجروح خطرة، في معارك شمالي قطاع غزة.

ووقع الحادث عندما فجر نشطاء المقاومة مبنى مفخخا بقوة عسكرية في بلدة بيت حانون.

وقد جرى نقل الجنود القتلى والمصابين إلى مستشفى “برزيلاي” في عسقلان.

والسبت تمكنت المقاومة من قتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، في هجوم على قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون، حين قامت بتفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية، واستهدافها أيضا بقذيفة مضادة للدروع.