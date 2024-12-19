فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بالهجوم الإسرائيلي الغاشم على اليمن وتبارك قصف قلب تل أبيب- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بالهجوم الدامي، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد اليمن، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، كما باركت في ذات الوقت الهجوم اليمني الذي استهدف قلب دولة الاحتلال.

وأدانت حركة “حماس” استهداف الاحتلال “الغاشم”، المنشآت المدنية والخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة غربي البلاد، ووصفته بأنه يمثل “تصعيد خطير وامتدادًا للعدوان على شعبنا الفلسطيني وعلى سوريا والمنطقة العربية”، وأعربت عن تضامنها مع اليمن، ومع حركة أنصار الله (الحوثيون) “في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني”، ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن، “واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية بما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة”.

في السياق، أشاد أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، بالهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة “أنصار الله” في اليمن، واستهدف قلب دولة الاحتلال، ودعا “أنصار الله” اليمينة، إلى “تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة”، ودعا أبو عبيدة الأمة العربية والإسلامية إلى “التصدي لإجرام الكيان ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة”.

أبوعبيدة: نبارك عمليات أنصار الله في #اليمن وإعلانهم عن مرحلة جديدة من المواجهة ضد العدو، ونحيي المقاتلين الذين وقفوا في الجانب المشرق من تاريخ أمتنا. pic.twitter.com/qJif4iuJ0z — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) December 19, 2024

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي “العدوان الهمجي” الذي استهدف به الاحتلال مواقع ومنشآت يمنية، وقالت “إن الغطرسة والبطش الذي يمارسهما العدو بحق شعوب أمتنا ومنطقتنا، من فلسطين إلى اليمن مرورا بلبنان وسوريا، يؤكد أن هذا الكيان هو الخطر الحقيقي على شعوب أمتنا ومستقبل أوطاننا”، مشيدة بالبطولات التي يسجلها الشعب اليمني وصموده الشجاع في مواجهة العدوان الصهيوني والغطرسة الأمريكية، واستمراره في توجيه الضربات إلى الاحتلال، ودعت كل الشعوب العربية إلى التكاتف لوضع حد للعدوان الصهيوني المتمادي.

من جهتها أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان، وقالت “إن استهداف اليمن بصواريخ الاحتلال وغاراته، لم يكن ليحدث لولا الغطاء والدعم المباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا”، مؤكدة أنه يمثل “دليلا جديدا على الشراكة الاستراتيجية بين العدو الصهيوني وقوى الاستعمار الإمبريالية العالمية في شن الحروب وتدمير مقدرات شعوب المنطقة”.

وأشادت في ذات الوقت بإطلاق القوات المسلحة اليمنية صاروخين باليستيين فرط صوتيين من نوع “فلسطين 2” اللذين أصابا أهدافهما بدقة “في رسالةٍ واضحة تؤكد قدرة الشعب اليمني العزيز وقواته المسلحة الباسلة، على الرد والدفاع عن كرامته وسيادته رغم التحديات والتضحيات والاستمرار في معركة إسناد فلسطين”.

وأدانت أيضا لجان المقاومة الشعبية العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب اليمني، وقالت إنه “يعكس الغطرسة والعربدة المتزايدة للكيان الصهيوني وتصعيد إرهابه ضد كل مكونات الأمة”، وأكدت تضامنها مع اليمن في مواجهة العدوان، وقالت إن ذلك يتطلب “توحيد كل جهود الأمة لمواجهة العربدة الصهيونية المتصاعدة التي ما كانت لتتم لولا الصمت الدولي ودعم ورعاية الإدارة الأمريكية المجرمة والدول الغربية التي تشجع مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني على التمادي في العدوان بلا رادع”.

كما أدانت حركة المجاهدين “العدوان الصهيوني الأمريكي” الجديد على اليمن، وأكدت وقوفها وتضامنها الدائم مع اليمن، وأكدت أن “الضربات الصاروخية النوعية التي ينفذها مجاهدو القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الغاصب نصرةً للشعب الفلسطيني الذي يُذبح في قطاع غزة في ظل صمت دولي وعربي”، وقالت وهي تشيد بالهجوم اليمني “هذه الضربات المباركة تأتي لتفشل مخططات العدو في المنطقة وتُفشل غطرسة المجرم نتنياهو وادعاءاته وتبجحه بتغيير خارطة الشرق الأوسط”، ودعت شعوب الأمة الحية وقوى المقاومة، لـ”التكاتف والوحدة لمواجهة العدوان الصهيوأمريكي على الأمة”، وقالت “فالعدو الصهيوني هو سرطان يهدد الأمة بأسرها ولن يوقفه إلا القوة والضربات الموجعة”.