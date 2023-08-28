«أبو عمار» رجل الحرب والسلام

بالكوفية ذات المربعات والزي الأخضر الزيتي العسكري وبالابتسامة الصادقة التي تحمل في تفاصيلها نبل الأخلاق وصفاء القلب، تتجسد صورة القائد الخالد ياسر عرفات الذي دافع عن قضية الفلسطينيين ببندقية القتال وبغصن الزيتون، الى أن فارق الحياة التي وهبها للكفاح من أجل تحرير الأرض، بعد معاناة مع مرض مرير لاتزال نقاط الاستفهام وإشارات الاتهام تدور حوله، واستحق بذلك لقب تشي غيفارا العرب رغم اختلاف أساليب التصفية لكلا الزعيمين.

قضية شعب

كانت نكبة 1948 عاملا مهما في تكوين شخصية ياسر عرفات الثورية، واقتناعا منه بضرورة أن يأخذ الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه فقد وهب نفسه لخدمة قضية شعبه، ورغم الاختلاف الأيديولوجي مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية الا أن ذلك لم يكن مانعا في أن يشاركها النضال ضد الإنكليز لكن دون أن ينضم إلى صفوفها.

وقد قاده تميزه وقوة شخصيته الى رئاسة اتحاد الطلبة الفلسطينيين عام 1952، وكان من أوائل المؤسسين للتعبئة السياسية الفلسطينية وفي عام 1959 أسس في الكويت حركة التحرير الفلسطينية التي كانت بيت جميع المقاومين وانضوت تحتها العديد من المنظمات الفلسطينية .

في سن الأربعين، أصبح « أبو عمار « رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية ووسع الكفاح المسلح ضد إسرائيل، الذي بدأ بتشكل الكوماندوس عام 1965، منحته إرادته السياسية وشجاعته الجسدية المعترف بها بالإجماع الفرصة لنجاة من كارثة «أيلول الأسود 1970 « في الأردن والتي فتحت له طريق التغريبة إلى بيروت ميدان المواجهة العسكرية المباشرة ضد جيش شارون مع اجتياح لبنان عام 1982 وانتهت تلك الأحداث بتغريبة ثالثة الى تونس التي خيرها القائد عن الإقامة في دمشق استشعارا منه لخطر الهيمنة السورية التي كانت ستقع من حافظ الأسد على الفصائل الفلسطينية.

معركة الكفاح المسلح

قطع ياسر عرفات شوطا طويلا في معركة الكفاح المسلح ضد المحتل إلى أن قاد بنفسه مرحلة التحول العميق سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، وإدراكًا منه أن العمل العربي المشترك في خدمة القضية الفلسطينية قد أصبح سرابا ولم يتبق منه سوى الخطاب السياسي الداعم والذي لا يقدم ولا يؤخر شيئا في الحقيقة.

من هنا انتقل عرفات من منطق الكفاح المسلح إلى الممارسة الدقيقة لعملية السلام.

بعد فترة عصيبة شهدتها القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي وما أسفرته الانتفاضة الأولى عام 1987 من جديد، جاء التغيير الكبير الذي أعلن عنه المجلس الوطني الفلسطيني بقيادة عرفات في الجزائر العاصمة، في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988.

بعد موافقة القيادة الرسمية الفلسطينية على التفاوض على أساس القرارات الأممية 181 242 و338 وانتخب « أبوعمار « رئيسًا للدولة الفلسطينية وأصبح بذلك المحاور الشرعي الفلسطيني في عملية السلام في مدريد.

جائزة نوبل للسلام

ياسر عرفات الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في تعزيز السلام في هذه المنطقة، كان أيضا بالنسبة للفلسطينيين زعيما ثوريا بعد أن حارب لأكثر من نصف قرن من أجل قضية عملت إسرائيل بكل قوتها على دفنها، وحمل اسم فلسطين على الساحة الدولية وكان رجل الإجماع الشعبي في فلسطين، ورغم سهام الانتقادات التي طالته قبل وبعد وفاته الا أنها لم تتمكن من نزع الصورة النمطية التي تميز بها « أبو عمار « في أوساط الفلسطينيين كزعيم ثائر مد يده لسلام الشجعان لا الجبناء.

عرفات الذي عرفناه شجاعا في الحرب كان كذلك في السلم مع حصاره في رام الله الذي دام لثلاث سنوات، لم تنل إسرائيل بكل جبروتها وقوتها العسكرية منه ولم تجبره بعد كل ما فعلت من تضييق على التراجع والاستسلام بل إنها مكنتنا من معرفة رجل من طينة الكبار لم تثنه الظروف العصيبة على قيادة شعبه وعلى مدهم بموجات الحماس والعزيمة التي لا تقهر حتى تحت أضواء الشموع وعلى وقع طلقات الرصاص.

الصراع في الشرق الأوسط

اعترف المراقبون والصحافيون حول العالم على الموهبة السياسية لعرفات الذي نجح في تغيير العقليات ونظرة الغرب للصراع في الشرق الأوسط، بعد أن نجحت إسرائيل في إقناع الغرب أنها تقود حربا للبقاء، وأن العرب والفلسطينيين المحيطين بها هم فدائيون بربريون وإرهابيون، كانت يد عرفات الممدودة للسلام كافية لتبين للمجتمع الدولي أن المشكلة في صراع الشرق الأوسط لا تكمن في الفلسطينيين بقدر ما هي في نوايا الإسرائيليين.

«الختيار» وهي تسمية أطلقها الفلسطينيون على «أبو عمار» لتجسد في معناها «رمزبة الأب» كان صاحب كاريزما قيادية جذابة وشخصية تبهر كل من يتعرف عليه من قريب أو بعيد، فحيثما يُذكر «ياسر عرفات» تُذكر معه القضية الفلسطينية؛ وقدوة للزعامة الفلسطينية، لقد كان أبو عمار زعيما متفردا في صفاته القيادية والانسانية: يلاطف الأطفال بحنان «الأبوة الجارف» ويقبّل أيادي الصغار والكبار لمواساتهم في كربهم، ويطبع قبلة دمع على جبين الشهداء والثوّار، ويحوز على شعبية جارفة داخل وخارج حدود وطنه الحلم.

فهذا القائد -بلا شك-هو زعيم الثورة «الجبل» الذي لم تهزه الرياح، وقائد الدولة «البطل» الذي لم ينحن إلا لله سبحانه وتعالى.

رحم الله قائد السفينة الفلسطينية « أبو عمار»

كاتب فلسطيني