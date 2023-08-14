أبو مرزوق يكشف عن قرب فتح مكتب لحماس في دمشق ويؤكد: السعودية تحسن موقفها كثيراً تجاه القضية الفلسطينية

غزة – “القدس العربي”:

كشف الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة ستفتتح قريبا مكتبا لها في العاصمة السورية دمشق، وأعلن عن اتصالات أخرى لزيارة العراق، ورفض ما تروج له وسائل إعلام عبرية للوقيعة بين حركته والأردن، وقال “حماس وشعبنا هم أكبر العاملين لحماية مصالح الأردن”.

وقال أبو مرزوق في مقابلة نشرها موقع مقرب من حركة حماس “في القريب العاجل سيفتح مكتب الحركة في العاصمة دمشق، وسيكون فيه ممثلاً لنا”.

وكانت حركة حماس أغلقت مكاتبها في سوريا، وأعلنت خروج قادتها من هناك، بعد تفجر الثورة السورية الرافضة لنظام بشار الأسد، وعلى إثر ذلك دخلت الحركة في خلافات شديدة مع النظام السوري الحاكم، الذي وجه العديد من الانتقادات للحركة، باتهامه له بدعم الثورة.

كذلك أعلن أبو مرزوق خلال المقابلة مع موقع “فلسطين الآن” القريب من حماس، عن وجود اتصالات تجريها حماس، لزيارة وفد قيادي منها إلى العاصمة العراقية بغداد، وقال في رده على سؤال حول الزيارة “نقوم بإجراء اتصالات مع العراق منذ فترة لزيارتها، ونتمنى أن تحدث الزيارة قريباً”.

كما نفى أبو مرزوق ما يتردد عن تقليص قطر للمنحة المالية المقدمة لقطاع غزة، وقال “لا أعلم أن هناك تراجعاً قطرياً في الدعم المالي المقدم لقطاع غزة، ولا حتى تراجعاً على صعيد العلاقات مع الحركة”.

وعن علاقات الحركة مع السعودية، قال “السعودية تحسن موقفها كثيراً تجاه القضية الفلسطينية، مقابل تراجع مواقفها مع الاحتلال، وأحد الإشارات التي تنم عن حسن العلاقة، هو ما قمنا به من زيارات للعمرة والحج العام الجاري، وهنا نشكر السعودية على ذلك، ويمكن أن نحل كافة الخلافات من خلال الحوار”.

وفي رده على سؤال حول تقييم الدعم الإيراني لحماس، قال أبو مرزوق “إيران تقدم المساعدات للحركة، ونتمنى أن تكون منتظمة وكافية”.

إلى ذلك فقد تطرق لاتهامات الاحتلال لحركة حماس بتهريب السلاح إلى الضفة الغربية عبر الأردن، وقال “واجبنا أن نمد إخواننا في الضفة الغربية بالسلاح، ولا نخجل أن نقول إننا نمد شعبنا بالسلاح، سواءً عبر الأردن أو مصر أو لبنان، فهذه هي البلاد المحيطة بوطننا، وإلا فمن أين نأتي بالسلاح إن لم نأتِ به عبر هذه البلاد؟ هل نأتي به من السماء”.

وأضاف “أما فيما يتعلق بمحاولة الوقيعة بيننا وبين إخوتنا الأردنيين، فالأوجب على إخواننا في الأردن أن يكونوا أكثر سروراً منا في هذا الجانب، فحماس وشعبنا هم أكبر العاملين لحماية مصالح الأردن، سواءً في الأقصى والأوقاف والوصاية الأردنية عليه، هذا بالإضافة إلى أن المقاومة وفي مقدمتها حماس تقف في وجه الاحتلال حتى لا يطردوا شعبنا من الضفة إلى الأردن”.