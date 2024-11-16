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أب وأم و4 أطفال.. إسرائيل تقتل أسرة لبنانية كاملة بغارة على بعلبك

منذ ساعتين

الشهداء علي قاسم وأسرته- (مواقع التواصل)

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بيروت: قتلت إسرائيل، السبت، أسرة كاملة مكونة من أب وأم و4 أولاد بغارة على منزلهم في قضاء بعلبك شرقي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل المواطن علي كامل قاسم، في بلدة الخريبة بقضاء بعلبك حيث تم تدمير المنزل وارتكاب مجزرة تمثلت في ارتقاء قاسم وزوجته وأولادهما الأربعة شهداء.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارة ألحقت كذلك “أضرارا فادحة في الأبنية المجاورة، فيما لا تزال أعمال رفع الركام متواصلة في المكان”.

وفي بيان لاحق، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أفراد الأسرة الستة، لافتة إلى أن بينهم 4 أطفال أصغرهم 3 أعوام.

وأضافت أن الغارة أدت أيضا إلى “إصابة 11 شخصا آخرين بجروح، بينهم 5 أطفال، اثنان منهم بحالة خطرة”.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان المصابون تواجدوا بمنزل الأسرة الذي تم استهدافه أم أنهم أصيبوا جراء الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة.

(الأناضول)

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