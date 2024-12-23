رياضة | كرة قدم عالمية

أتالانتا يستعيد صدارة الدوري الإيطالي من نابولي

23 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

إسطنبول: استعاد فريق أتالانتا صدارة الدوري الإيطالي مجددا من غريمه نابولي، بفوزه المثير على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب “غيويس”، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.
بادر الضيوف بهدف التقدم في الدقيقة 13 عبر لورينزو كولومبو، وأدرك البلجيكي تشارلز دي كيتيلير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34، وأضاف زميله النيجيري أديمولا لوكمان، أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، الهدف الثاني في الدقيقة 1+45.
وفي الشوط الثاني، نجح سيباستيانو إيسبوسيتو في تعديل النتيجة لإمبولي بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يخطف تشارلز دي كيتيلير هدف الفوز القاتل لأتالانتا في الدقيقة 86.
ورفع أتالانتا رصيده بهذا الفوز، إلى 40 نقطة، ليقفز إلى المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، متفوقا بفارق نقطتين عن نابولي، الوصيف، بينما توقف رصيد إمبولي عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أتلانتا يفوز 4-صفر على يوفنتوس ليعزز وجوده في المركز الثالث في الدوري الإيطالي
9 - مارس - 2025
ثنائية دمفريس تقود إنتر ميلان للفوز على أتلانتا والتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي
3 - يناير - 2025
لاتسيو يوقف سلسلة انتصارات أتلانتا بالتعادل معه في الدوري الإيطالي
29 - ديسمبر - 2024
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا
16 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية