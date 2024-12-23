أتالانتا يستعيد صدارة الدوري الإيطالي من نابولي

إسطنبول: استعاد فريق أتالانتا صدارة الدوري الإيطالي مجددا من غريمه نابولي، بفوزه المثير على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب “غيويس”، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

بادر الضيوف بهدف التقدم في الدقيقة 13 عبر لورينزو كولومبو، وأدرك البلجيكي تشارلز دي كيتيلير التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34، وأضاف زميله النيجيري أديمولا لوكمان، أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، الهدف الثاني في الدقيقة 1+45.

وفي الشوط الثاني، نجح سيباستيانو إيسبوسيتو في تعديل النتيجة لإمبولي بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يخطف تشارلز دي كيتيلير هدف الفوز القاتل لأتالانتا في الدقيقة 86.

ورفع أتالانتا رصيده بهذا الفوز، إلى 40 نقطة، ليقفز إلى المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، متفوقا بفارق نقطتين عن نابولي، الوصيف، بينما توقف رصيد إمبولي عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

(الأناضول)