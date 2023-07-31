أتراك يقتلون سورياً وعاملين معه في محل بقالة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

قتل أشخاص مسلحون في تركيا مواطنا سوريا يملك محل بقالة في اسطنبول والعاملين معه.

ولم تكشف بعد تفاصيل الحادثة ولم يتم إصدار أي توضيح للسبب والدوافع وراء عملية القتل، كما لم يتبين تاريخها.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية عدة أشخاص يدخلون محل البقالة حيث يظهر في المقطع رجل يتحدث مع صاحب المحل.

وبعدها وضع الرجل يده على كتف السوري وحاول الأخير إبعادها، إلا أن المسلح اعتدى عليه ثم لحقه من قدموا معه وأطلقوا عليه عدة رصاصات أردته قتيلا.

كما يسمع في مقطع الفيديو صوت رصاص في الجهة الأخرى من المحل.