أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مدافع برشلونة 

إسطنبول: أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الاثنين، تعاقده مع المدافع الفرنسي كليمون لينغليه لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف برشلونة، في خامس صفقة للفريق المدريدي بالموسم الجديد.

وقال النادي عبر موقعه: “توصل أتلتيكو مدريد ونادي برشلونة إلى اتفاق بشأن إعارة كليمون لينغليه، الذي سيلعب لنادينا حتى نهاية هذا الموسم”.

وتابع: “يتميز قلب الدفاع الفرنسي الدولي البالغ 29 عاما بمهاراته الجيدة في توصيل الكرة وتوقعها، ويتمتع بخبرة واسعة في الأندية ليس فقط في وطنه ولكن أيضا في الدوري الإنكليزي الممتاز والليغا”.

وانضم المدافع الفرنسي لصفوف برشلونة في صيف 2018 بعد موسم واحد قضاه في إشبيلية، حيث لعب مع النادي الكاتالوني 160 مباراة وسجل سبعة أهداف، وساعد في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وقضى لينغليه الذي يمتد عقده حتى 2026 الموسمين الماضيين في الدوري الإنكليزي حيث لعب على سبيل الإعارة في توتنهام موسم 2023/2022 ومع أستون فيلا في الموسم الماضي 2024/2023.

وعلى المستوى الدولي، شارك في جميع فئات الشباب بالمنتخب الفرنسي، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2019 وفاز بدوري الأمم مع منتخب بلاده في عام 2021.

وتعد صفقة التعاقد مع لينغليه، الخامسة في صفوف الأتليتي بعد كونور غالاغر من تشلسيي، والأرجنتيني خوليان ألفاريز من مانشستر سيتي، وروبين لو نورماند من ريال سوسيداد، والنرويجي ألكسندر سورلوث من فياريال.

وكان الأتليتي قد حقق فوزا كبيرا على جيرونا بثلاثية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا”.

(الأناضول)