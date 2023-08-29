أتلتيكو مدريد يحقق فوزا ساحقا على رايو فايكانو في الدوري الإسباني

مدريد: حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ساحقا أمام مضيفه رايو فايكانو وتغلب عليه 7 / صفر مساء الاثنين في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها أنطوان جريزمان وممفيس ديباي وناهويل مولينا في الدقائق الثانية و16 و36.

وفي الشوط الثاني، أمطر أتلتيكو مدريد شباك رايو فايكانو بأربعة أهداف أخرى سجلها ألفارو موراتا (هدفان) في الدقيقتين 73 و84 وأنخيل كوريا وماركوس لورينتي في الدقيقتين 79 و86.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد بذلك إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد وبفارق الأهداف فقط أمام جيرونا وبرشلونة.

بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الثامن، حيث تلقى الهزيمة الثقيلة بعد انتصارين متتاليين في بداية مشواره بالدوري.

(د ب أ)