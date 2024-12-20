أتلتيكو مدريد يراهن على تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2021

برشلونة: يراهن أتلتيكو مدريد، الفريق الأكثر إنفاقا على التعاقدات في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الصيف، بقيادة المدرب دييغو سيميوني على تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام2021.

ويمكن لأتلتيكو مدريد أن يصعد إلى قمة ترتيب المسابقة يوم السبت، في حال فوزه على برشلونة الذي يعاني بعد بداية رائعة للغاية هذا الموسم، ومن أجل أن تصبح الأمور أسوأ بالنسبة لمدربه الألماني هانزي فليك، فإن الفريق المضيف سيفتقد لخدمات نجمه لامين يامال في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الشتوية.

ويتساوى أتلتيكو مدريد في رصيد النقاط مع برشلونة، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري، فيما فاز برشلونة بمباراة واحدة فقط في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

ويتوقع بابلوس باريوس، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، مباراة صعبة لفريقه رغم معاناة الفريق المضيف مؤخرا.

وقال باريوس لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية : “ما يحدث معهم عكس ما يحدث معنا، حينما تعرضنا للتشكيك في قدراتنا كان المشككون يلعبون بطريقة رائعة، وحتى مع خسارتهم بعض المباريات، لازال لديهم لاعبون كبار وأنا متأكد أنها ستكون مواجهة صعبة”.

ونال فليك إشادة كبيرة من جماهير برشلونة وحتى من النجم الأرجنتيني وأسطورة النادي ليونيل ميسي، بعد البداية المثالية للمدرب الألماني حيث كان الفريق يسجل العديد من الأهداف ويحقق الفوز تلو الآخر، وكان المرشح الأبرز للقب بعد فوزه الكبير على ريال مدريد /4 صفر في أواخر أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وفي الوقت الحالي حقق برشلونة فوزين فقط من آخر ثماني مباريات في كل البطولات، وهي سلسلة سيئة من النتائج وتضمنت هزائم على ملعبه أمام منافسين متواضعين مثل لاس بالماس وليجانيس.

وقال فليك، اليوم الجمعة، إنه محبط من النتائج التي يحققها الفريق خاصة مع الهزائم أمام فريقين متواضعين، لكنه توقع أن يظهر لاعبوه رد فعل مغاير في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وقال فليك: “نؤدي بشكل رائع للغاية أمام الفرق الكبيرة، لذلك أتمنى أن نفعل ذلك غدا”.

(د ب أ)