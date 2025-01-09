أتلتيكو مدريد يسعى لاستغلال غياب الريال وبرشلونة لينقض على صدارة الدوري الإسباني

مدريد: يسعى فريق أتلتيكو مدريد إلى استغلال غياب ريال مدريد وبرشلونة، بسبب مشاركتهما في بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة حاليا بالسعودية، للانقضاض على صدارة الدوري الإسباني عندما يستضيف أوساسونا يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين خلف ريال مدريد، صاحب الصدارة، وبفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث.

ويسعى أتلتيكو إلى مواصلة انطلاقته الجيدة الأخيرة حيث حقق الفوز في آخر سبع مباريات له بالدوري، كان آخرها الشهر الماضي عندما فاز على برشلونة 2 / 1، كما أن الفريق حقق الفوز في آخر 13 مباراة بكافة المسابقات.

ويدخل أتلتيكو اللقاء منتشيا بتأهله لدور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على مربله بهدف نظيف في دور الـ32 من البطولة يوم السبت الماضي.

وتشهد هذه المباراة عودة أتلتيكو للعب على أرضه بعد أكثر من شهر، حيث يهدف الفريق إلى تحقيق انتصاره السادس على التوالي على أرضه، علما بأن آخر مباراة خاضها الفريق على أرضه أقيمت الشهر الماضي وشهدت فوزه على خيتافي بهدف نظيف.

ويسعى دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على أوساسونا واعتلاء قمة جدول الترتيب، خاصة وأن الفريق لم يخسر في أي مباراة على أرضه هذا الموسم، حيث لعب الفريق على أرضه في تسع مباريات بالدوري حقق الفوز في سبع وتعادل في مباراتين.

ولكن مهمة أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة أمام أوساسونا، الذي يسعى لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.

ويتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، ويهدف لتحقيق الفوز من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب.

ويسعى أوساسونا للعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ست مباريات حيث تعادل في أربع مباريات وخسر في مباراتين.

ورغم أن الفريق خسر آخر مباراة له بالدوري، العام الماضي، أمام أتلتيك بلباو 1 / 2 ، فإنه بدأ العام الجديد بالفوز على تينيريفي 2 / 1 في كأس ملك إسبانيا وهو ما أهّله لدور الـ16 بالبطولة.

ويدخل أوساسونا المباراة وهو يدرك صعوبتها، ولكنه يعول على النتائج الجيدة التي حققها الفريق خارج أرضه في الفترة الأخيرة حيث خسر في مباراة وحيدة من آخر خمس مباريات خارج أرضه، وفاز بمباراة وتعادل في ثلاث، كما أنه كان آخر فريق حقق الفوز على أتلتيكو مدريد على ملعبه وكان ذلك في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، عندما فاز 4 / 1.

(د ب أ)