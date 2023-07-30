أتلتيكو مدريد يسقط مانشستر سيتي بثنائية وديا

سيول: تلقى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، خسارة مفاجئة 1 / 2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

والتقى الفريقان وديا، اليوم الأحد، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب (سول كأس العالم)، لينتهي بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني الإثارة والمتعة.

وافتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لمصلحة أتليتكو مدريد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميله البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة .74

وأحرز البرتغالي روبن دياش هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 86، ليحاول الفريق السماوي خطف هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى.

(د ب أ)