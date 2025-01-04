أتلتيكو مدريد يصعد بصعوبة في كأس إسبانيا.. وإشبيلية يودع بخسارة ثقيلة

مدريد: تأهل فريق أتلتيكو مدريد بصعوبة بالغة لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بينما ودع فريق إشبيلية المسابقة بخسارة ثقيلة، مساء السبت.

صعد أتلتيكو بعد الفوز على مضيفه مارابيا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ32.

وسجل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من المباراة التي أقيمت على ملعب مارابيا.

وكان أتلتيكو مدريد استهل مشواره في كأس ملك إسبانيا بالفوز على يونيون إسبورتيفا فيك بنتيجة 2 / صفر في الدور التمهيدي، ثم فاز على كاسيرينو بنتيجة 3 / 1 في الدور التمهيدي الثاني.

وفي مواجهة أخرى تأهل ألميريا لدور الـ16 بالفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 4 / 1.

لم يحافظ إشبيلية على تقدمه بهدف مبكر سجله إيزاك روميرو في الدقيقة 5، بل تعادل ألميريا بهدف ماركو ميلوفانوفيتش في الدقيقة 49.

وأضاف لويس خافيير سواريز ثلاثة أهداف هاتريك لأصحاب الأرض في الدقائق 54 و78 و96 ليتأهل ألميريا بفوز كبير على ملعبه ووسط جماهيره.

وبخلاف أتلتيكو مدريد وألميريا، تأهل لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا أندية برشلونة، رايو فاليكانو وبونتيفيدرا وخيتافي وريال بيتيس وأوساسونا.

(د ب أ)