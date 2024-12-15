رياضة | كرة قدم عالمية

أتلتيكو مدريد يفوز على خيتافي ويخطف وصافة الترتيب في الدوري الإسباني

15 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

مدريد: اقتنص أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه خيتافي 1/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الوحيد في المباراة عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة 69.

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري والحادي عشر في آخر 11 مباراة، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر الذي يلعب الأحد مع ليغانيس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وخطف أتلتيكو مدريد المركز الثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد، والذي أهدر نقطتين ثمينتين السبت، بتعادله مع مضيفه رايو فاييكانو 3/3 بنفس الجولة، علما بأن الريال لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سان جيرمان ينذر المنافسين في مونديال الأندية برباعية في أتلتيكو مدريد
15 - يونيو - 2025
أتلتيكو مدريد يمدد عقد هدافه التاريخي أنطوان غريزمان
2 - يونيو - 2025
عقبة واحدة تهدد انتقال جوهرة المغرب إلى أتلتيكو مدريد
31 - مايو - 2025
هاتريك سورلوث يقود أتلتيكو مدريد لفوز عريض على جيرونا في ختام الدوري الإسباني
25 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية